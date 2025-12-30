Elektrik Tüketiminde Yeni Zirve! Türkiye Dün Saat 11.00'de Rekor Kırdı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün Türkiye’de elektrik tüketimi saat 11.00’de 51 bin 243 megavatsaatle günün en yüksek seviyesine çıktı.

Elektrik Tüketiminde Yeni Zirve! Türkiye Dün Saat 11.00'de Rekor Kırdı
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 48 bin 888 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 33 bin 627 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51,243 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31,596 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 48 bin 888 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 33 bin 627 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 595 megavatsaat elektrik ihracatı, 337 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

