Elektrik Tasarrufu Sağlamak İçin 5 Basit Yöntem: Faturanız Yarıya İnecek

2. SU ISITICISINI VERİMLİ KULLANIN

Su ısıtıcısını sadece ihtiyacınız kadar su ile doldurmak, enerji tüketimini azaltır. Gereksiz yere fazla su ısıtmak, hem enerji kaybına yol açar hem de çevreye zararlı CO2 emisyonlarını artırır. Su ısıtıcınızda yalnızca ihtiyacınız kadar su kaynatmak, hem bütçenize hem de doğaya katkı sağlar.