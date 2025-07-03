Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları İçin Düğmeye Basıldı: 81 İlde Tüm Abonelere Nefes Aldıracak Sistem
Elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir sistem önerildi. Kredi kartlarındaki "asgari ödeme" modeline benzer şekilde, faturalarda da kısmi ödeme yapılabilmesinin önü açılabilir.
Kaynak: İHA
Elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir öneri gündemde. Tüketiciler Birliği, kredi kartlarında uygulanan "asgari ödeme" sistemine benzer bir modelin faturalara da uyarlanmasını talep etti.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düzenlediği basın toplantısında elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara ait faturaların tamamını ödeyemeyen vatandaşlara kısmi ödeme hakkı tanınması gerektiğini belirtti. Şahin, bu önerinin özellikle ekonomik zorluk yaşayan tüketiciler için önemli bir adım olacağını vurguladı.
"EKSİK ÖDEMELER DEPOZİTODAN DÜŞÜLSÜN"
Abonelik sırasında ödenen depozitoların, fatura ödenemediğinde devreye girmesi gerektiğini savunan Şahin, "Milyarlarca lirayı bulan depozitolar vatandaşın elinden alınmış. Peki bu paralar ne için verildi? Bahşiş değil, teminat olarak verildi. O zaman vatandaştan eksik ödeme alındığında depozitodan düşülsün, vatandaş mağdur edilmesin" diye konuştu.
"YA TAM ÖDE YA HİÇ" ANLAYIŞINI ELEŞTİRDİ
Şahin, ödeme gününde parası eksik olan bir vatandaşın faturayı hiç ödeyememesi durumunu eleştirerek, kurumların sadece tam ödeme kabul etmesinin tüketiciyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Şahin, "Vatandaşın 10 bin TL’lik faturası var ama cebinde 9 bin 500 TL'si bulunuyor. O 500 TL eksik diye ödeme alınmıyor. Bu adil değil" dedi.
"FAİZSİZ TAMAMLAMA SÜRESİ TANINSIN"
Şahin, kısmi ödeme yapıldığında kalan tutarın faizsiz şekilde daha sonra ödenebilmesi için yasal düzenleme yapılmasını önerdi. "Depozitodan kullanılsın, faiz işletilmesin ve kalan tutarı tamamlama süresi verilsin. Böylece vatandaş da kurum da mağdur olmaz" ifadelerini kullandı.
Tüketiciler Birliği, bu modelin mevzuatta basit bir düzenlemeyle hayata geçirilebileceğini belirterek ilgili kurumlara çağrıda bulundu:
"Zor durumda kalan vatandaşa yardımcı olun, faizci gibi davranmayın."