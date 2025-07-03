Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları İçin Düğmeye Basıldı: 81 İlde Tüm Abonelere Nefes Aldıracak Sistem

Elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir öneri gündemde. Tüketiciler Birliği, kredi kartlarında uygulanan "asgari ödeme" sistemine benzer bir modelin faturalara da uyarlanmasını talep etti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düzenlediği basın toplantısında elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara ait faturaların tamamını ödeyemeyen vatandaşlara kısmi ödeme hakkı tanınması gerektiğini belirtti. Şahin, bu önerinin özellikle ekonomik zorluk yaşayan tüketiciler için önemli bir adım olacağını vurguladı.