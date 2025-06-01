Elektrik Santrallerine Nisan Ayında 2 Milyar Liralık Kapasite Desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik üretim tesislerine nisan ayı kapsamında toplam 2 milyar 11 milyon 483 bin lira tutarında kapasite mekanizması ödemesi gerçekleştirecek. Ödemeye hak kazanan 32 elektrik santralinin listesi TEİAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Elektrik Santrallerine Nisan Ayında 2 Milyar Liralık Kapasite Desteği

Kapasite mekanizması kapsamında en fazla ödeme, 173 milyon 869 bin lira ile Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi’ne yapılacak. Bu şirketi, 163 milyon 817 bin lirayla Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ takip ediyor.

TEİAŞ’TAN ARZ GÜVENLİĞİNE VURGULU DESTEK

TEİAŞ, elektrik arzının sürdürülebilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapasite mekanizması ile elektrik santrallerine destek veriyor. Bu ödemeler, enerji üretim altyapısının güçlendirilmesi ve arz sürekliliğinin temini için kritik öneme sahip bulunuyor.

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Kaynak: AA

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