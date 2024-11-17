Elektrik Faturasını Yarıya İndirecek Tüyo: Meğer Bu Kadar Basitmiş

SU ISITIRINIZI GEREKTİĞİ KADAR KULLANIN

Mutfakta enerji tasarrufu yapmak, düşündüğünüzden daha kolay. Su ısıtıcınıza sadece ihtiyacınız kadar su koyarak gereksiz enerji tüketimini önleyebilirsiniz. Fazla su kaynatmak, yalnızca elektrik israfına değil, aynı zamanda karbon salınımının artmasına da neden olur.

Bu küçük alışkanlık, hem elektrik tüketiminizi azaltır hem de bütçenize katkı sağlar.