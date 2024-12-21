Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
Elektrik faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Peki yeni sistemden kimler etkilenecek?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketimine yönelik yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2025'ten itibaren site, konut ve ticarethane abonelerinin yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) üzerindeki elektrik tüketimleri için sübvansiyon desteği kaldırılıyor. Yani, belirlenen limitin üzerinde elektrik tüketen aboneler, daha yüksek faturalarla karşılaşabilir.
Ancak, düzenlemede camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler istisna tutuldu. Bu kurumların elektrik tüketimleri, yeni sınırlama kapsamında değerlendirilmeyecek.
Birgün'deki habere göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) tepki çeken düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Buna göre, 1 Ocak 2025’ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limiti geçen tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.
Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD, geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemeden muaf tutulacak.
Sayısı 40 milyon civarında olan mesken aboneleri arasında tyüksek olan yaklaşık 1.2 milyon abone var. Bu durumda abonelerin yüzde 3'ünün yeni düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.
Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.