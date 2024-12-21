Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketimine yönelik yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2025'ten itibaren site, konut ve ticarethane abonelerinin yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) üzerindeki elektrik tüketimleri için sübvansiyon desteği kaldırılıyor. Yani, belirlenen limitin üzerinde elektrik tüketen aboneler, daha yüksek faturalarla karşılaşabilir.

Ancak, düzenlemede camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler istisna tutuldu. Bu kurumların elektrik tüketimleri, yeni sınırlama kapsamında değerlendirilmeyecek.