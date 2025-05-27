Elektrik Faturasında Devlet Desteği Değişti: Bunu Yapan Aboneler Yandı! 81 İlde Yürürlüğe Girdi
Elektrik faturalarında 81 ilde yeni dönem yürürlüğe girdi. Elektrik faturalarında devlet desteği artık sabit değil, aylık tüketime göre belirlenecek. 417 kWh sınırını aşan destek alamayacak, tüketimini düşüren ise yeniden devlet desteği için hak kazanabilecek.
Kaynak: Habertürk
Elektrik faturalarında devlet desteğiyle ilgili önemli bir düzenleme 81 ilde yürürlüğe girdi. Artık sabit destek uygulaması sona eriyor, destek miktarı her abone için aylık tüketim miktarına göre belirlenecek. Harcama sınırını aşan aboneler ise fatura bedelinin tamamını ödeyecek. Konutlar, ticarethaneler ve sanayi aboneleri için farklı kriterler geçerli olacak.
DESTEK ARTIK TÜKETİME GÖRE VERİLECEK
Yeni sisteme göre devlet, elektrik tüketim desteğini yalnızca belli bir sınırın altında kalan abonelere sağlayacak. Konut aboneleri için belirlenen sınır 417 kilovatsaat (kWh) oldu. Bu miktarın altında tüketim yapanlar devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Ancak sınırı aşan kullanıcılar için destek kesilecek ve fatura tamamen abonelere yansıtılacak.
SINIR AŞILIRSA FATURAYI ABONE KARŞILAYACAK
Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de konutlarda ortalama aylık elektrik tüketimi 200 kWh civarında. Yeni düzenlemeyle 417 kWh üzeri tüketim, yaklaşık 1.047 TL değerinde bir fatura anlamına geliyor. Bu tutar üzerindeki tüketimlerde, destek kaldırılacağı için kullanıcı faturasının tamamını kendi ödemek zorunda kalacak.
SANAYİ VE TİCARETHANELERE DE LİMİT GELDİ
Yeni uygulama yalnızca bireysel konut abonelerini değil, işletmeleri de kapsıyor. Ticarethaneler ve sanayi aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 15 bin kWh olarak belirlendi. Bu sınır aşıldığında elektrik tarifelerine yüzde 11’e kadar ek maliyet yansıtılacak. Ayrıca Piyasa Takas Fiyatı (PTF) baz alınarak destek dışı kalan faturalarda yüzde 93’e varan zam ihtimali doğabileceği belirtiliyor.
KİMLER DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK?
Habertürk’ün haberine göre, 2024 yılı toplam tüketimi 5.000 kWh’nin altında olan konut aboneleri, devlet destekli tarifeden aynen yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kWh ve altı tüketimlerde destek oranı yüzde 60 olurken, 8 kWh üzerindeki tüketimlerde bu oran yüzde 40’a düşecek.
TÜKETİMİ AZALTANLARA İKİNCİ ŞANS TANINACAK
Yeni sistem, geçmişte sınırı aşmış ancak sonraki yıl elektrik kullanımını azaltmış olan aboneleri de kapsıyor. 2025 yılı boyunca tüketimini sınırın altına indiren aboneler, 2026 yılında tekrar devlet destekli tarifeye geçiş yapabilecek. Bu uygulamayla birlikte hem enerji tasarrufu teşvik edilecek hem de devlet destekleri daha kontrollü bir şekilde sunulacak.