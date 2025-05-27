Elektrik Faturasında Devlet Desteği Değişti: Bunu Yapan Aboneler Yandı! 81 İlde Yürürlüğe Girdi

Elektrik faturalarında devlet desteğiyle ilgili önemli bir düzenleme 81 ilde yürürlüğe girdi. Artık sabit destek uygulaması sona eriyor, destek miktarı her abone için aylık tüketim miktarına göre belirlenecek. Harcama sınırını aşan aboneler ise fatura bedelinin tamamını ödeyecek. Konutlar, ticarethaneler ve sanayi aboneleri için farklı kriterler geçerli olacak.

DESTEK ARTIK TÜKETİME GÖRE VERİLECEK

Yeni sisteme göre devlet, elektrik tüketim desteğini yalnızca belli bir sınırın altında kalan abonelere sağlayacak. Konut aboneleri için belirlenen sınır 417 kilovatsaat (kWh) oldu. Bu miktarın altında tüketim yapanlar devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Ancak sınırı aşan kullanıcılar için destek kesilecek ve fatura tamamen abonelere yansıtılacak.