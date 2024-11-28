Elektrik Faturanız 160 TL'den Fazla Geliyorsa Bu Yöntem Faturayı Azaltıyor

Elektrik Faturasını Azaltan 5 Yöntem

Enerji Verimli Cihazlar Kullanın

Evde kullanılan beyaz eşyalar ve elektronik cihazlar, elektrik tüketiminin büyük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlayan A++ veya daha yüksek enerji sınıfına sahip cihazları tercih etmek uzun vadede önemli tasarruf sağlar. Eski cihazlar, yeni nesil enerji verimli cihazlara göre çok daha fazla enerji tüketir. Örneğin, eski bir buzdolabı yerine A++ enerji sınıfına sahip bir model kullanarak yılda yüzlerce lira tasarruf edebilirsiniz.

Gereksiz Elektrik Kullanımını Azaltın



Gereksiz yere açık bırakılan ışıklar ve kullanılmayan cihazlar, farkında olmadan elektrik tüketimini artırır. Evinizdeki ampulleri LED ampullerle değiştirerek hem daha az enerji harcar hem de daha uzun ömürlü bir aydınlatma sistemine sahip olabilirsiniz. Ayrıca, kullanılmayan elektronik cihazların fişini çekmek de gereksiz enerji tüketimini önler. Standby (bekleme) modunda bırakılan cihazlar bile az da olsa enerji harcamaya devam eder.