Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşüren Kağıt Havlu Taktiği: Duyunca Hep Yapacaksınız
Elektrik faturalarının sürekli yükseldiği bu dönemde, kağıt havlu taktiği ile elektrik faturalarını yarı yarıya düşürecek taktik ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik faturalarının sürekli yükseldiği bu dönemde, her birimiz evlerimizdeki enerji tüketimini azaltmanın yollarını arıyoruz. Kağıt havlu taktiği ile elektrik faturalarını yarı yarıya düşürecek taktik ortaya çıktı. Kendisi küçük ama etkisi oldukça büyük olan bu yöntemi ilk kez duyacaksınız. İşte elektrik faturasının maliyetini yarı yarıya düşürecek kağıt havlu taktiği...
Buzdolapları, yiyeceklerimizi taze tutmak için sürekli çalışmak zorunda olan cihazlardır. Özellikle kapısı sık sık açılıp kapanan veya contası bozulmuş bir buzdolabı, daha fazla enerji harcar. Bunun nedeni, buzdolabının iç sıcaklığını korumak için daha sık çalışmaya başlamasıdır.
Buzdolabı kapısıyla conta arasına bir kağıt havlu sıkıştırın ve kapıyı kapatın. Eğer kağıt havlu kolayca çıkıyorsa, buzdolabınızın kapısı tam olarak kapanmıyor demektir. Bu durum, buzdolabının iç sıcaklığının dışarıya sızmasına ve dolayısıyla daha fazla enerji harcamasına neden olur.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ KULLANIN
Eğer kağıt havlu testi sonucu sorun varsa, endişelenmenize gerek yok. Bu sorunu çözmek için basit bir yöntem deneyebilirsiniz. Saç kurutma makinesini düşük ısı ayarında kullanarak, buzdolabı contalarını ısıtın. Sıcak hava, contaların yumuşamasını sağlayacak ve kapının daha sıkı kapanmasını sağlayacaktır.
Buzdolabınızın ömrünü uzatmak ve enerji tasarrufu yapmak için düzenli bakım yapmanız oldukça önemli. Contaları düzenli olarak temizleyin ve gerekirse değiştirin. Buzdolabınızı düz bir zemine yerleştirin ve arkasındaki tozları temizleyin. Ayrıca, buzdolabını fazla doldurmayın ve sıcak yemekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin.