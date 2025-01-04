Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşüren Kağıt Havlu Taktiği: Duyunca Hep Yapacaksınız

Buzdolapları, yiyeceklerimizi taze tutmak için sürekli çalışmak zorunda olan cihazlardır. Özellikle kapısı sık sık açılıp kapanan veya contası bozulmuş bir buzdolabı, daha fazla enerji harcar. Bunun nedeni, buzdolabının iç sıcaklığını korumak için daha sık çalışmaya başlamasıdır.

Buzdolabı kapısıyla conta arasına bir kağıt havlu sıkıştırın ve kapıyı kapatın. Eğer kağıt havlu kolayca çıkıyorsa, buzdolabınızın kapısı tam olarak kapanmıyor demektir. Bu durum, buzdolabının iç sıcaklığının dışarıya sızmasına ve dolayısıyla daha fazla enerji harcamasına neden olur.