Elektrik Faturalarında Yeni Limit Ortaya Çıktı: 4 Kez Çamaşır Makinesi Çalıştıran 2 Katını Ödeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik düzenlemesi ile ilgili yapılacak değişikliklerin detaylarını açıklamıştı. Değişiklik kapsamında aylık 417, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlar elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar. Ancak 417 kilovatsaatlik sınırı geçmek hiç de zor değil...
Kaynak: Sözcü
Enerji Bakanlığı'nın duyurduğu yeni elektrik faturası düzenlemesi, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bakan Alparslan Bayraktar'ın, aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin üzerindeki hanelerin gerçek maliyeti ödeyeceği yönündeki açıklamaları, vatandaşları endişelendiriyor. Mevcut düzenlemede, aylık 240 kilovatsaate kadar olan tüketim düşük tarife, üzerindeki tüketim ise yüksek tarife ile ücretlendiriliyor. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 417 kilovatsaate yükseltileceği belirtiliyor.
BAKAN BAYRAKTAR DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
Bakan Bayraktar, Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu belirterek “Sadece yüzde 3’ü olan 1,2 milyon hanenin elektriğin maliyeti neyse onu ödemesini istiyoruz. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,2 milyon abonenin evlerinde kullandığı elektriği kendi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Aylık 417 kilovatsaat, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar” demişti.
Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, Şubat 2025'te elektrik faturalarına "gizli zam" yapılabileceği iddiası öne sürüldü. Bir elektrik programı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 417 kilovatsaatlik tüketim sınırlamasının aşılmasının oldukça mümkün olduğuna dikkat çekildi.
Örneğin, buzdolabını sürekli fişte bırakan, günde 5 saat televizyon izleyen ve haftalık olarak 4 kez çamaşır makinesini çalıştıran, 1 defa ev süpüren ve 2 defa ütü yapan bir hanenin, şubat ayından itibaren daha yüksek tarifeye tabi olmasının ihtimalinin olduğu kaydedildi.
Şubat ayının zamlı faturası ile karşılaşılabilecek hanelerin programlamasında ayrıca 5 ay her gün 6 saat kalorifer yaktığı, 5 saat LED, 5 saat klasik ampül kullandığı, 3 ay günde 2 saat klima açtığı, haftada bir kez fırın çalıştırdığı ve haftada 2 defa kurutma makinesi kullandığı düşünüldü. Tost makinesi, kettle gibi bazı ev aletleri de hesaplamaya katıldığı zaman ise hanenin aylık tüketiminin 420 kilovatsaate ulaştığı belirtildi.
Elektrik Mühendisleri Odası, bu düzenlemenin yasal dayanağının olmadığını belirterek yargıya başvuracaklarını açıkladı. EMO, "Yıllık ortalama tüketimi 417 kilovatsaatin üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir” açıklamasında bulundu.