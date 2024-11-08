Elektrik Faturalarında Yeni Limit Ortaya Çıktı: 4 Kez Çamaşır Makinesi Çalıştıran 2 Katını Ödeyecek

BAKAN BAYRAKTAR DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Bakan Bayraktar, Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu belirterek “Sadece yüzde 3’ü olan 1,2 milyon hanenin elektriğin maliyeti neyse onu ödemesini istiyoruz. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,2 milyon abonenin evlerinde kullandığı elektriği kendi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Aylık 417 kilovatsaat, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar” demişti.