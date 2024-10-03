Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! 81 İlde Geçerli Olacak

Konut ya da dükkanlarda kullanılan elektrik sistemlerini değiştirecek Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne yeni detaylar ortaya çıktı. Yıl içerisinde belirlenen sınırların üzerinde elektrik tüketimi yapan aboneler, 1 Ocak 2025 tarihine kadar akıllı sayaç sistemine zorunlu olarak geçecek. Geçiş yapmayan kullanıcılar ise 10 bin TL para cezası ödemek durumunda kalacak. İşte tüm detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! 81 İlde Geçerli Olacak - Resim: 1

1 Ocak 2024 itibarıyla elektrik aboneliği süreçlerinde önemli yenilikler hayata geçirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı projeye göre, elektrik aboneliğine dair pek çok işlem artık cep telefonu üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu yenilikler kapsamında, Türkiye genelinde elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile entegre edildi.

AKILLI SAYAÇ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni sistemin temel bileşenlerinden biri olan akıllı elektrik sayaçları, tüketim verilerinin doğrulanarak saklanmasını sağlıyor. Bu sayaçlar, modem ve merkezi haberleşme yazılımı ile çift yönlü iletişim kurarak, enerji verilerinin anlık takibini ve doğru faturalandırmayı mümkün kılıyor.

TÜM SAYAÇLAR YENİLENECEK

MASS sistemine geçiş kapsamında, mevcut sayaçlar 2024 yılı sonuna kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Elektrik dağıtım şirketleri, sayaç değişim sürecinden, altyapı kurulumuna ve bakımına kadar tüm sorumluluğu üstleniyor. Tüketicilerin de bu yeni akıllı sayaçlara geçiş yapması zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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