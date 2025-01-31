Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! 1.2 Milyon Abone Etkilenecek

Mevcut sistemdeki destekleme limitleri, gelir durumu iyi olan kişilerin de destekten faydalanmasına neden oluyordu. Ancak yeni düzenleme, yardımların sadece gerçekten ihtiyaç sahibi abonelere yönlendirilmesini amaçlıyor. Yarından itibaren destekleme sisteminin daha adil hale gelmesi bekleniyor.

Türkiye'de 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım kapsamında yer alarak aylık 75 kWh elektrik desteğinden faydalanıyordu. Yeni sistemle birlikte aylık tüketimi 417 kWh ve üzeri olan aboneler artık destekten yararlanamayacak. Bu değişiklik toplam abonelerin yüzde 3’ünü, yani 1 milyon 200 bin kişiyi doğrudan etkileyecek.