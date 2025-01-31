Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! 1.2 Milyon Abone Etkilenecek
Elektrik faturalarında yapılacak değişiklik yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme ile 1 milyon 200 bin abone doğrudan etkilenecek. Peki, bu değişiklikler faturalara nasıl yansıyacak? Elektrik fiyatlarının ardından doğalgaza da zam gelir mi? İşte merak edilen detaylar...
Mevcut sistemdeki destekleme limitleri, gelir durumu iyi olan kişilerin de destekten faydalanmasına neden oluyordu. Ancak yeni düzenleme, yardımların sadece gerçekten ihtiyaç sahibi abonelere yönlendirilmesini amaçlıyor. Yarından itibaren destekleme sisteminin daha adil hale gelmesi bekleniyor.
Türkiye'de 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım kapsamında yer alarak aylık 75 kWh elektrik desteğinden faydalanıyordu. Yeni sistemle birlikte aylık tüketimi 417 kWh ve üzeri olan aboneler artık destekten yararlanamayacak. Bu değişiklik toplam abonelerin yüzde 3’ünü, yani 1 milyon 200 bin kişiyi doğrudan etkileyecek.
FATURALAR NE KADAR ARTACAK?
Düzenleme sonrası bazı aboneler için elektrik faturalarında ciddi artışlar yaşanacak. İşte olası zam oranları:
Aylık 1.047 TL ödeyen bir abonenin faturası 2.016 TL’ye çıkacak (%93 artış)
600 kWh tüketimi olan bir abonenin faturası %80 artarak 2.903 TL’ye yükselecek
1.000 kWh tüketen bir abonenin faturası %69 artarak 4.839 TL’ye ulaşacak
Bu değişiklik, özellikle yüksek tüketimli haneler için maddi yükü artırabilir.
YENİ ZAMLAR NE ZAMAN FATURALARA YANSIYACAK?
Elektrik fiyatlarına yapılan düzenleme, yarından itibaren geçerli olacak. İlk büyük yansıması Mart ayı faturalarında görülecek. Ancak bazı aboneler, 16-17 Şubat tarihlerinde gelen faturalarında da farkı hissedebilir.
DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?
Elektrik tarifelerinde yapılan değişikliklerin ardından gözler doğalgaz fiyatlarına çevrildi. Şu an için doğalgaz fiyatlarında büyük bir değişiklik beklenmiyor.
Kış boyunca fiyatlar sabit kalacak.
Mart sonuna kadar zam öngörülmüyor.
Yeni destekleme modeli için çalışmalar yılsonuna kadar sürecek.
Ancak il bazında farklı uygulamalar olabilir. Erzurum ve Antalya gibi illerde doğalgaz tarifeleri, bölgesel şartlara bağlı olarak değişebilir.
FATURALAR YÜKSELECEK, DESTEKLEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte elektrik destekleme sistemi revize edilirken, yüksek tüketimli aboneler için faturalar ciddi şekilde artacak.