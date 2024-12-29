Elektrik Faturalarında Sistem Tümden Değişti! Bu Şartı Taşıyanlar O Ücreti Ödemeyecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektöründe önemli değişikliklere yol açacak "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği"ni hayata geçiriyor. Yeni düzenleme, tüketicilerin haklarını güçlendirmeyi ve kaçak elektrik kullanımını önlemeyi hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede daha etkin bir yapı oluşturuluyor. Bu kapsamda, kaçak kullanım tespiti, faturalandırma ve tahsilat süreçlerinin şeffaf ve doğru bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Yeni düzenlemeyle borçlu tüketicilere bildirim yapılmadan yasal takip işlemi başlatılamayacak, böylece tüketicilere borçlarını ödemeleri için ek süre tanınacak.
Kaçak kullanımın yoğun olduğu bölgelerde, yasal kullanıcıların mağduriyetini önlemek için özel düzenlemeler uygulanacak. Özellikle tarımsal sulama alanlarında ortak kullanılan su kaynaklarıyla ilgili ödeme sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.
DÜZENLİ ÖDEME YAPANLARA AVANTAJLAR
Yeni yönetmelik, düzenli ödeme yapan tüketicilere avantajlar sunuyor. Ödeme geçmişi temiz olan aboneler, aynı bölgede yeni bir abonelik sözleşmesi yaparken güvence bedeli ödemeyecek. Bu uygulama, abonelik süreçlerini kolaylaştırarak daha hızlı ve zahmetsiz bir hizmet sunulmasını sağlayacak.
DİJİTALLEŞME İLE DAHA HIZLI İŞLEMLER
EPDK, enerji sektöründe dijitalleşme adımlarını hızlandırıyor. Yeni düzenlemeye göre, Perakende Satış Sözleşmeleri’nde artık tüketicilere yalnızca özet bir belge imzalatılacak ve tam metin dijital ortamda sunulacak. Böylece kağıt israfı önlenirken işlem süreçleri de hızlanacak.
EPDK, tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesi için karşılaştırmalı fiyat tablolarını kullanıma sundu. Tablolar, EPDK’nin internet sitesindeki fatura hesaplama modülünde yer alıyor. Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından geliştirilen sistemle tüketiciler ve tedarikçiler arasında daha kolay anlaşmalar yapılması sağlanacak.
SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ KOLAYLAŞTIRILDI
Mesken tüketicilerinin serbest piyasaya geçişini kolaylaştırmak için yapılan düzenlemeyle, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" oranı yüzde 9,38’den yüzde 5’e düşürüldü. Bu değişiklik, tüketicilerin tedarik şirketleri arasındaki fiyat farklarını daha rahat karşılaştırmasını ve bütçelerine uygun seçeneği tercih etmesini kolaylaştıracak.