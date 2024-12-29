Elektrik Faturalarında Sistem Tümden Değişti! Bu Şartı Taşıyanlar O Ücreti Ödemeyecek

Kaçak kullanımın yoğun olduğu bölgelerde, yasal kullanıcıların mağduriyetini önlemek için özel düzenlemeler uygulanacak. Özellikle tarımsal sulama alanlarında ortak kullanılan su kaynaklarıyla ilgili ödeme sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

DÜZENLİ ÖDEME YAPANLARA AVANTAJLAR

Yeni yönetmelik, düzenli ödeme yapan tüketicilere avantajlar sunuyor. Ödeme geçmişi temiz olan aboneler, aynı bölgede yeni bir abonelik sözleşmesi yaparken güvence bedeli ödemeyecek. Bu uygulama, abonelik süreçlerini kolaylaştırarak daha hızlı ve zahmetsiz bir hizmet sunulmasını sağlayacak.