Elektrik Faturaları Yarı Yarıya Düşecek!
O ülkede enerji şirketi bazı dağıtım ağlarında indirimler yapacağını duyurdu. Gelecek yıl yaklaşık 10 milyon hanenin enerji faturalarında bir düşüş yaşanacak. İşte detaylar…
Almanya'da elektrik şebeke ücretlerinde yapılacak indirim, kuzey ve doğu bölgeleri ile Bavyera'nın kırsal kesimlerinde yaşayan yaklaşık 10 milyon kişinin enerji faturalarını düşürebilir.
Ülkede yaklaşık 800 elektrik şebekesi işletmecisi faaliyet gösterirken, enerji şirketi Eon, bazı dağıtım ağlarındaki fiyatları önemli ölçüde düşüreceğini duyurdu. Bu ağlar, 700 bin kilometrelik bir elektrik hattını kapsayarak Almanya'nın dağıtım şebekesinin üçte birini oluşturuyor. Schleswig-Holstein Netz, E.DIS Netz, Lechwerke ve Bayernwerk Netz gibi büyük ağların da bu indirime katılması bekleniyor.
Hessen’deki Syna ve Kuzey Ren-Vestfalya’daki Westnetz gibi bazı şirketler şebeke ücretlerinde küçük artışlar yapacaklarını açıkladı. Bu şirketler de Eon’a bağlı olduğundan, bu bölgelerde yaşayan kullanıcılar hafif fiyat artışlarıyla karşılaşabilirler.
Federal Ağ Ajansı’nın bu düzenlemesi, enerji ağlarının milyarlarca euroya mal olan yeniden yapılandırılmasının farklı bölgelerde daha dengeli bir şekilde uygulanmasını hedefliyor. Özellikle rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların enerjiye erişimini daha adil hale getirmeyi amaçlayan bu düzenlemelerle birlikte, Ajans Başkanı Klaus Müller, müşterilere faturalarındaki olası indirimleri takip etmeleri ve gerekirse daha uygun fiyatlı tedarikçilere yönelmeleri konusunda tavsiyede bulundu.