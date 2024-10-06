Elektrik, Doğalgaz ve Akaryakıttan Sonra Şimdi de Bu Ürüne Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Son dönemde yükselen maliyetler, dar gelirli ailelerin mutfak masraflarını daha da zorlaştırdı. Doğal gaz kullanmayan aileler için temel ihtiyaç haline gelen mutfak tüpüne bir zam daha geldi. 20 TL'lik yeni zam, alım gücünü zaten zorlayan vatandaşları daha da zora soktu. Elektrik, doğalgaz, benzin, motorin, ulaşım ve ekmeğe gelen zamların ardından bu kez de tüp gaz fiyatları yükseldi. Aygaz’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 12 kg'lık gri ev tüpü 815 TL’den 835 TL’ye çıktı.

YENİ FİYATLAR

Yeni tüp fiyatları ise şöyle güncellendi:

Küçük tüp fiyatı 5 TL artarak 160 TL’den 165 TL’ye, tombul tüp 824 TL’den 844 TL’ye, maksimum uzun tüp ise yine 824 TL’den 844 TL’ye yükseldi.