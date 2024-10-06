Elektrik, Doğalgaz ve Akaryakıttan Sonra Şimdi de Bu Ürüne Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Art arda gelen zamlar dar gelirli vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde etkiliyor. Elektrik, doğalgaz, benzin, motorin derken bir zam haberi daha geldi. İşte güncel fiyatları…
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde yükselen maliyetler, dar gelirli ailelerin mutfak masraflarını daha da zorlaştırdı. Doğal gaz kullanmayan aileler için temel ihtiyaç haline gelen mutfak tüpüne bir zam daha geldi. 20 TL'lik yeni zam, alım gücünü zaten zorlayan vatandaşları daha da zora soktu. Elektrik, doğalgaz, benzin, motorin, ulaşım ve ekmeğe gelen zamların ardından bu kez de tüp gaz fiyatları yükseldi. Aygaz’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 12 kg'lık gri ev tüpü 815 TL’den 835 TL’ye çıktı.
YENİ FİYATLAR
Yeni tüp fiyatları ise şöyle güncellendi:
Küçük tüp fiyatı 5 TL artarak 160 TL’den 165 TL’ye, tombul tüp 824 TL’den 844 TL’ye, maksimum uzun tüp ise yine 824 TL’den 844 TL’ye yükseldi.
2024 YILINDA KAÇ KERE ZAM GELDİ?
2024 yılında, 12 kg'lık gri ev tüpü fiyatlarına defalarca zam yapıldı. Yıla 567 TL'den başlayan tüp fiyatları, ilk çeyrek boyunca düzenli olarak arttı. 3 Ocak'ta 587 TL, 6 Ocak'ta 622 TL, 18 Ocak'ta 642 TL, 23 Şubat'ta 670 TL ve 5 Mart'ta 690 TL'ye yükseldi. 22 Mart'ta ise fiyat 700 TL'ye ulaştı. 3 Mayıs’ta geçici bir indirimle 695 TL'ye düşen fiyatlar, bu seviye korunamadı ve 5 Haziran’da 686 TL'ye gerileyip yeniden zamlarla devam etti. 2 Temmuz’da 736 TL, 3 Temmuz’da 756 TL, 8 Ağustos’ta 766 TL, 24 Ağustos’ta 786 TL ve 4 Eylül’de 815 TL'ye yükselen fiyatlar, son olarak 3 Ekim’de 835 TL'ye ulaştı.