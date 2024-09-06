Elektriğe Zam mı Geliyor? Sektör Temsilcilerinden Açıklama!

Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren konutta yüzde 38 zam yapılmıştı. 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti. Ağustos ve eylül aylarında ise elektrik fiyatlarında değişim yaşanmadı. Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, "Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi" sorusunu yanıtladı. Bayçöl, "Yıl sonuna kadar zam olur mu kestirmek zor. Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim" dedi.

CNBC-e yayınında konuşan Bayçöl şunları söyledi:

"Bunun yönetim politikasında olabildiğince enerjinin yükü topluma yansıtılmamaya çalışıldı. Eylül 2022'den beri elektrik ve doğalgazda meskende zam olmamıştı. Son dönemde temmuz ve ağustosta elektrik ve doğal gazda zam olmak zorunda kaldı.

‘HAZİNEYE YÜK 5-10 MİLYAR DOLAR’

Hane tüketiminin elektrikte yüzde 70-75'i devlet tarafından sübvanse ediliyor, doğalgazda yüzde 50'nin üzerinde meskende sübvanse ediliyor. Bu kabaca Türkiye'nin hazinesine 5-10 milyar dolar arası yük yaratması demek. Hazine için de zor bir denklem var. Bu yükü yönetmek, bir yandan o yükün bir kısmını toplumla paylaşmak, bunu yaparken de enflasyona sebebiyet vermeme denklemi var.

'ZAM İHTİYACI VAR'

Yıl sonuna kadar zam olur mu kestirmek zor. Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Elektrikte meskende yüzde 70 seviyesinde sübvansiyon var. Tüm sistemde yüzde 50 sübvansiyon var. Kademeli olarak sübvansiyonlu dünyadan çıkacağız, OVP'de onun sinyalleri veriliyor."