El Titremesi Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir? Sürekli Titreyen Ellere Dikkat

PARKİNSON’DAN VİTAMİN EKSİKLİĞİNE KADAR GENİŞ BİR YELPAZE

Nörolojik hastalıklar arasında yer alan Parkinson, el titremesinin en bilinen nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun dışında esansiyel tremor (nedeni tam bilinmeyen titreme), Multipl Skleroz (MS), hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), B12 vitamini eksikliği ve tiroid bezine bağlı hastalıklar da el titremesine yol açabiliyor.

PSİKOLOJİK ETKENLER DE TETİKLEYEBİLİR

Bunların yanı sıra, anksiyete bozuklukları, yoğun heyecan ya da panik atak gibi psikolojik durumlar da geçici el titremesi şikayetlerine neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda titreme, genellikle kısa süreli ve geçici oluyor. Ancak belirli aralıklarla tekrar etmesi halinde değerlendirilmesi gerekiyor.