El Titremesi Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir? Sürekli Titreyen Ellere Dikkat
Günlük yaşamda zaman zaman ortaya çıkan el titremesi çoğu kişi tarafından önemsiz görülse de, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Titremenin sıklaşması, kontrol edilemez hale gelmesi ya da başka belirtilerle birlikte seyretmesi durumunda mutlaka bir uzman değerlendirmesi öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
El titremesi bazı durumlarda aşırı yorgunluk, stres, yoğun kafein tüketimi gibi geçici ve zararsız nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak bu durumun sık sık tekrarlanması ve istirahat hâlinde bile görülmesi, sinir sistemi ya da metabolizmaya bağlı ciddi sorunlara işaret edebilir.
PARKİNSON’DAN VİTAMİN EKSİKLİĞİNE KADAR GENİŞ BİR YELPAZE
Nörolojik hastalıklar arasında yer alan Parkinson, el titremesinin en bilinen nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun dışında esansiyel tremor (nedeni tam bilinmeyen titreme), Multipl Skleroz (MS), hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), B12 vitamini eksikliği ve tiroid bezine bağlı hastalıklar da el titremesine yol açabiliyor.
PSİKOLOJİK ETKENLER DE TETİKLEYEBİLİR
Bunların yanı sıra, anksiyete bozuklukları, yoğun heyecan ya da panik atak gibi psikolojik durumlar da geçici el titremesi şikayetlerine neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda titreme, genellikle kısa süreli ve geçici oluyor. Ancak belirli aralıklarla tekrar etmesi halinde değerlendirilmesi gerekiyor.
UZMANA BAŞVURMAK GECİKTİRİLMEMELİ
El titremesi zamanla şiddetleniyorsa, hareket kabiliyetini kısıtlıyorsa ya da denge bozuklukları ve kas güçsüzlüğü gibi başka belirtilerle birlikte seyrediyorsa mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulması öneriliyor. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve uygun tedavi planı oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.