Ekspertiz Uzmanı Uyardı: İkinci El Otomobil Almadan Önce 2 Kez Düşünün!
Sıfır otomobil piyasasında yaşanan rekabetçi fiyat artışlarıyla birlikte birçok kişi ikinci el araca yöneldi. Peki ikinci el araba almadan önce nelere dikkat edilmeli?
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araç satın almayı düşünenler için, aracın geçmişi ve mevcut durumu ile ilgili detaylı inceleme yapmak oldukça önem taşıyor. Peki ikinci el araç almadan önce nelere dikkat edilmelidir? İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar…
TEKNİK KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN
Aracın motor, şanzıman, elektrik sistemi gibi teknik unsurları, profesyonel bir ekspertiz yardımıyla mutlaka kontrol ettirin. Bu inceleme, aracın genel performansı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.
KAPORTA VE BOYA DURUMU
Aracın dış yüzeyindeki çizik, darbe veya boya onarımlarını tespit etmek için özel ekipmanlar kullanılmalıdır. Kaporta ve boya kontrolü, aracın daha önce bir kazaya karışıp karışmadığını anlamanızı kolaylaştırır.
KİLOMETRE BİLGİSİ DOĞRULUĞU
Aracın kilometresini kontrol ederek, geçmişte ne kadar kullanıldığını ve gelecekte çıkabilecek bakım masraflarını tahmin edebilirsiniz. Kilometre bilgisi, aracın ömrü hakkında da önemli bir ipucu verir.
KAZA GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRIN
Araçta geçmişte meydana gelmiş olası kazalar, güvenlik ve değer açısından büyük önem taşır. Aracın hasar kaydını sorgulatarak, satın alma kararınızı daha bilinçli bir şekilde alabilirsiniz.
TEST SÜRÜŞÜ ŞART
Aracı satın almadan önce mutlaka bir test sürüşü gerçekleştirin. Bu, motor, şanzıman performansı, yol tutuşu ve genel konfor gibi önemli detayları anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda aracın teknolojik donanımını test ederek beklentilerinize uygun olup olmadığını görebilirsiniz.
AKSESUAR VE DONANIM KONTROLÜ
Araç içi ve dışındaki aksesuarların çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. Özellikle klima, radyo, cam açma kapama mekanizmaları gibi donanımların sorunsuz çalışması, sürüş deneyimini doğrudan etkiler.
SİGORTA MALİYETLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİN
Aracın sigorta maliyetlerini araştırmak, bütçenizi doğru şekilde planlamanıza yardımcı olur. Farklı araçların sigorta primleri değişiklik gösterebileceğinden bu detayı göz ardı etmeyin.
RÖLANTİ VE FREN SİSTEMİ
Araç çalışırken rölanti durumunu dikkatlice kontrol edin. Anormal titreşimler veya sesler, mekanik sorunların habercisi olabilir. Ayrıca fren sistemi ve lastiklerin durumunu inceleyerek güvenli bir sürüş için gerekli önlemleri alın.
SİGORTA GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN
Satın aldığınız araç, satış günü itibarıyla 10 gün boyunca eski sahibinin sigortası kapsamında değerlendirilir. Ancak bu sürenin sonunda yeni sigortanızı yaptırmayı ihmal etmeyin.
NOTER İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER
İkinci el araç alımında noter aşamasına geldiğinizde yanınızda bulundurmanız gereken belgeler şunlardır:
Nüfus cüzdanı
Alınacak aracın ruhsatı veya geçici tescil belgesi
Trafik belgesi
Ehliyet
Vekaletname (gerekliyse)
Ticari araç alımlarında vergi numarası
Plaka değişikliği talebinde plaka bilgisi
Noter işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 günlük bir tescil süreci başlar. Bu süreçte adınıza düzenlenmiş geçici tescil belgesini ilgili tescil bürosundan almanız gerekir. Satış işlemi tamamlandıktan sonra trafik sigortası ve kasko yaptırmanız zorunludur.