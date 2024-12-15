Ekspertiz Uzmanı Uyardı: İkinci El Otomobil Almadan Önce 2 Kez Düşünün!

İkinci el araç satın almayı düşünenler için, aracın geçmişi ve mevcut durumu ile ilgili detaylı inceleme yapmak oldukça önem taşıyor. Peki ikinci el araç almadan önce nelere dikkat edilmelidir? İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar…

TEKNİK KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN

Aracın motor, şanzıman, elektrik sistemi gibi teknik unsurları, profesyonel bir ekspertiz yardımıyla mutlaka kontrol ettirin. Bu inceleme, aracın genel performansı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.