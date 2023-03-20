Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatını duyurdu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin bu yıl 10 liradan satılacağını açıkladı.
Türkiye genelinde 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz."
Vatandaşlarımız #Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/WPVB5KaUSN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem