Ekonomistlerin İkinci Çeyrek Büyüme Tahminleri Belli Oldu

AA Finans'ın Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİLER YÜZDE 2,60 İLE YÜZDE 3,50 ARALIĞINDA

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3, en yüksek yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024 yılının 1. çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

TÜİK VERİLERİ 2 EYLÜL'DE AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı 2. çeyrek GSYH verilerini 2 Eylül Pazartesi günü açıklayacak.

Kaynak: AA