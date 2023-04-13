Ekonomistlerden seçim sonrası enflasyon senaryoları: "2025'e kadar mümkün değil"
Seçim gündemini değerlendiren ekonomistler, en iyi ihtimalde bile 2025’e kadar tek haneli enflasyonun mümkün olmadığını ifade ediyor.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, tüm bu senaryolarda enflasyonun gözden kaçırıldığını ve seçimi kimin kazandığından bağımsız olarak en iyi ihtimalde bile 2025’e kadar tek haneli enflasyonun mümkün olmadığını söylüyor.
Dünya gazetesinin haberine göre; seçimlere yönelik dolar/TL kuru ve faizin ön plana çıkarıldığını ancak enflasyonun görmezden gelindiğine dikkat çekildi.
Seçimi muhalefetin kazanması durumunda ise çok sert bir faiz artırımı beklemediklerini belirten bir ekonomist, "Sert bir faiz artırımı olmasa da belli bir oranda faiz artırımı yapılacaktır. Çok sert faiz artırımı Türkiye’yi durgunluğa sürükleyebilir. Buna yol açacak bir adım atılacağını sanmıyoruz" diye konuştu.
"Dolar/TL’de yaşanacak yükselişin enflasyonu da beraberinde getireceği gözden kaçırılmamalı" diyen bir başka ekonomist ise, "Enflasyona yönelik yaptığımız hiçbir senaryoda 2025 yılına kadar tek haneye düşmüyor. Türk Lirası’nda ciddi bir düzeltme beklentimiz var.