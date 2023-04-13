Ekonomistlerden seçim sonrası enflasyon senaryoları: "2025'e kadar mümkün değil"

Seçimi muhalefetin kazanması durumunda ise çok sert bir faiz artırımı beklemediklerini belirten bir ekonomist, "Sert bir faiz artırımı olmasa da belli bir oranda faiz artırımı yapılacaktır. Çok sert faiz artırımı Türkiye’yi durgunluğa sürükleyebilir. Buna yol açacak bir adım atılacağını sanmıyoruz" diye konuştu.