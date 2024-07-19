Ekonomistler Tek Tahminde Birleşti: İşte Muhtemel Faiz Kararı

Anadolu Ajansı'nın görüş aldığı 15 ekonomist, faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngördüğünü belirtti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak belirtildi.

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Ekonomistler Tek Tahminde Birleşti: İşte Muhtemel Faiz Kararı

AA Finans'ın faiz anketine katılan 15 ekonomistin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngördü. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

FAİZİN YÜZDE 50'DE SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Merkez Bankası Faiz
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