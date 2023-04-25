Ekonomistler değerlendirdi: Faiz ve enflasyonda beklentiler neler?
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerden sonra ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceği beklentisi hakim. Merkez Bankası'nın politika faizini %24'e yükseltmesi öngörülüyor. Ancak buna rağmen enflasyon bugünkü %50 civarından sınırlı bir düşüşle yılsonunda 46.4% olması bekleniyor.
2021 yılının son aylarından itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda indirimlere başlayan TCMB, politika faizini %19’dan %8.5’a kadar indirdi.
Bu gevşeme döngüsü ise bir kur krizine yol açarak enflasyonu körükledi ve TÜFE geçtiğimiz yıl %85 seviyesinde zirve yaptıktan sonra Mart ayında baz etkisi ve TL’deki birikimli kaybın azalmasıyla %50.5’e geriledi.
ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Karşı çıkanlar olsa da ekonomistler Türkiye’de 1.5 yıldır uygulanan politikaların seçimden hangi sonuç çıkarsa çıksın sona ereceğine ve ortodoks politikalara dönüleceğini düşünüyor.
Bu beklenti mevcut ekonomik düzenin sürdürülebilir olmadığı düşüncesinden ve siyasi gelişmelerden destek buluyor.