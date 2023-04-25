Ekonomistler değerlendirdi: Faiz ve enflasyonda beklentiler neler?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerden sonra ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceği beklentisi hakim. Merkez Bankası'nın politika faizini %24'e yükseltmesi öngörülüyor. Ancak buna rağmen enflasyon bugünkü %50 civarından sınırlı bir düşüşle yılsonunda 46.4% olması bekleniyor.

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Ekonomistler değerlendirdi: Faiz ve enflasyonda beklentiler neler? - Resim: 1

2021 yılının son aylarından itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda indirimlere başlayan TCMB, politika faizini %19’dan %8.5’a kadar indirdi.

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Ekonomistler değerlendirdi: Faiz ve enflasyonda beklentiler neler? - Resim: 2

Bu gevşeme döngüsü ise bir kur krizine yol açarak enflasyonu körükledi ve TÜFE geçtiğimiz yıl %85 seviyesinde zirve yaptıktan sonra Mart ayında baz etkisi ve TL’deki birikimli kaybın azalmasıyla %50.5’e geriledi.

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Ekonomistler değerlendirdi: Faiz ve enflasyonda beklentiler neler? - Resim: 3

ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Karşı çıkanlar olsa da ekonomistler Türkiye’de 1.5 yıldır uygulanan politikaların seçimden hangi sonuç çıkarsa çıksın sona ereceğine ve ortodoks politikalara dönüleceğini düşünüyor. 

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Ekonomistler değerlendirdi: Faiz ve enflasyonda beklentiler neler? - Resim: 4

Bu beklenti mevcut ekonomik düzenin sürdürülebilir olmadığı düşüncesinden ve siyasi gelişmelerden destek buluyor.

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