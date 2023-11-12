Ekonomist Zelyut 'Doları tutamazsınız' dedi: '40 lira olmaması için bu önemli'

1-Filistin konusunda Türkiye müzakere yeteneğini sert söylemlerle kaybederek aslında Filistin halkı için de iyi yapmadı. Burada herkes Filistin’in mazlum olduğunu biliyor ama Türkiye direkt savunma yapamıyorsa o zaman siyaset ilmini kullanarak Gazze’ye kalkan olma yolunu seçmeliydi. Sözle, lafla, bağırtı ile yapılan somut iş nedir? Hiçbir şey…