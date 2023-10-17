Ekonomist Yeşilada'dan borsa yatırımcısını korkutan uyarı: Bu halka arzın sonu çok kötü olacak...
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yaşanan halka arz furyası için "Bu işin sonu çok kötü" uyarısında bulundu.
Borsa, son aylarda yaşanan yükselişlerin ardından ekonomi ile ilgilenen küçük bir kesimin ilgi alanı olmaktan çıkarak milyonlarca vatandaşın aktif olarak hisse alım-satım işlemlerine katıldığı bir platforma dönüştü.
Bireysel yatırımcı sayısının 8 milyonu geçmesiyle birlikte peş peşe halka arzların yaşandığı Borsa İstanbul'da, gün aşırı yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. 3 Ekim tarihi itibarıyla 8 bin 562 puana ulaşarak tarihinin en yüksek kapanışını yapan BIST100 endeksi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan olayların ardından sert bir düşüşle karşılaştı.
4.3 MİLYON TALEP İLE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Bazı yatırımcılar ve ekonomistler yaşanan düşüşleri alım fırsatı olarak görürken, bazı uzmanlara göre ise borsada bir miktar daha geri çekilmeler yaşanabilir.
Ağustos ayının son günlerinde talep toplayan ebebek, 3.9 milyon yatırımcı ile kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Ancak borsada yaşanan çılgınlığın kar topu etkisiyle günden güne büyüyor olması, uzmanlar tarafından "kırılması zor" denilen bu rekorun yalnızca birkaç ay içerisinde geride bırakılmasına yol açtı.
Geçtiğimiz hafta halka arz olan Borlease Otomotiv, topladığı 4.3 milyon talep ile tarihi rekoru eline geçirirken, ekonomist Atilla Yeşilada yaşananların ardından borsa yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
MERKEZ BANKASI KARARLARI SONRASI ÇIKIŞLAR HIZLANACAK
Borsada acemi yatırımcı sayısının hızla çoğalmasına işaret eden Yeşilada, gelecek aylarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine devam etmesi ve yeni faiz kararları alması halinde borsadan çıkışların çok sert olacağını iddia etti.
Uzman isim, ilk sert düşüşte acemi yatırımcının korkuya kapılarak kaçmaya çalışacağını ve bu durumun borsadaki çöküşü daha da hızlandıracağını belirterek, borsada yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
"TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL BİR MANİ YAŞANIYOR"
"Borsa İstanbul'u bireysel yatırımcılara açma düşüncesi korkunç bir fikirdi. Halka arz edilen şirketler arasında kurumsal yapısı sağlam, benim de müşterisi olduğum ve takdir ettiğim şirketler de bulunuyor. Ancak tek bir halka arza 4.3 milyon insanın katılması akıl ile izah edilebilecek bir durum değil.
Şu anda Türkiye'de toplumsal bir mani yaşanıyor. Bu durum ABD'lilerin söylemi ile 'Feeding Frenzy' yani köpekbalıklarının kan kokusuna gelip, birbirlerini parçalama hikayesine dönüşecek. Bu yüzden borsadan çok korkuyorum.
BORSANIN EN BÜYÜK TEHLİKESİ BU
Diyebilirsiniz ki "Halka arzlara katılabileceğiniz bütçe zaten sınırlı. O kadar para kaybolsa da bir şey olmaz..."
işte bu çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü, o kişi halka arzda mal bulamadım mı ikinci piyasaya saldırır. Bireysel yatırımcının zaten borsaya sokulması çok kötü bir fikirdi. Korkunç kötü bir fikirdi ve bu şekilde azgın bir katılım furyası yaşıyoruz.
Yapmayın Allah rızası için. Bu işin sonu çok kötü. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle gelişigüzel borsada talep patlaması yaşanmaz. Kimseye borsadan uzak durun demiyorum ancak illa borsada alım yapacaksanız en azından şunlara dikkat edin...
BU ŞARTLARI KARŞILAMAYAN ŞİRKETLERDEN UZAK DURUN
Şu anda Türkiye'deki enflasyonist ortam nedeniyle borsanın da ister istemez değer kazanacağı gibi bir anlayış söz konusu. Bu görüşe katılmakla birlikte, borsanın enflasyon karşısında nasıl bir performans sergileyeceğine bakmak gerekiyor.
Evet hisse senetlerinde riskler düşük ama benim çok basit bir görüşüm var. Yine bütün şirketlere saygılarımı iletiyorum ancak şirketlerin biraz demlenmesi lazım. Piyasada bir sene geçirsin ki ben onun mali tablolarını, araştırmacılar ve yatırımcılar ile iletişimini göreyim. Ben ondan önce almam açıkçası.