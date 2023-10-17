Ekonomist Yeşilada'dan borsa yatırımcısını korkutan uyarı: Bu halka arzın sonu çok kötü olacak...

BORSANIN EN BÜYÜK TEHLİKESİ BU

Diyebilirsiniz ki "Halka arzlara katılabileceğiniz bütçe zaten sınırlı. O kadar para kaybolsa da bir şey olmaz..."

işte bu çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü, o kişi halka arzda mal bulamadım mı ikinci piyasaya saldırır. Bireysel yatırımcının zaten borsaya sokulması çok kötü bir fikirdi. Korkunç kötü bir fikirdi ve bu şekilde azgın bir katılım furyası yaşıyoruz.