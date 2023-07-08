Ekonomist Tunç Şatıroğlu 'Rahat edersin' diyerek duyurdu: Ev almak isteyenleri zengin edecek yöntem!

Kira geliri için ev almak isteyenlere seslenen Tunç Şatıroğlu, "Alacaksanız varsa paranız atlayın uçağa gidin Lefkoşa'ya Girne de falan bakın kendinize bir yer. İster boş tutarsınız ister kiraya verirsiniz." dedi. Açıklamasına devam eden Tunç Şatıroğlu, "Sterlinden alırsın sterlinden kiraya verirsin rahat edersin. Oturmak istiyorsan, imkanın varsa, emekli olacaksan güzel yerler. Yemekleri de güzel, denizi de güzel" ifadelerini ekledi.