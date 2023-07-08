Ekonomist Tunç Şatıroğlu 'Rahat edersin' diyerek duyurdu: Ev almak isteyenleri zengin edecek yöntem!
Konut piyasası gündemdeki yerini koruyor. Yatırım için ev almak isteyenler 'Ne zaman satın alınmalı?' sorusunun yanıtına odaklanırken Ekonomist Tunç Şatıroğlu ev almak isteyenleri zengin edecek o yöntemi duyurdu.
Kiracılara uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı devam edecek. Evini kiraya vermeyen, boş tutmayı tercih eden ev sahipleri ise tespit edilecek. Konut piyasasına ilişkin uzman yorumları ardı ardına gelmeye devam ederken Ekonomist Tunç Şatıroğlu sterlin ile kira getirisi formülünü duyurdu.
Oturmak için Türkiye'de ev almanın mantıklı olduğunu söyleyen Tunç Şatıroğlu, yatırım için ev almak isteyenlere ise altın değerinde tavsiye verdi.
İŞTE EV SAHİPLERİNİ ZENGİN EDECEK O YÖNTEM
YouTube hesabından açıklama yapan Tunç Şatıroğlu cebinde parası olan ve yatırım için konut almak isteyenlere diğer ülkeleri işaret etti.
Kira geliri için ev almak isteyenlere seslenen Tunç Şatıroğlu, "Alacaksanız varsa paranız atlayın uçağa gidin Lefkoşa'ya Girne de falan bakın kendinize bir yer. İster boş tutarsınız ister kiraya verirsiniz." dedi. Açıklamasına devam eden Tunç Şatıroğlu, "Sterlinden alırsın sterlinden kiraya verirsin rahat edersin. Oturmak istiyorsan, imkanın varsa, emekli olacaksan güzel yerler. Yemekleri de güzel, denizi de güzel" ifadelerini ekledi.