Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altını olanların bayram edeceği tarihi açıkladı
Altını olanlar veya almak isteyenlerin gözü kulağı altın fiyatlarında. Altın hakkında söyledikleriyle dikkat çeken Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altını olanların bayram edeceği zamanı açıkladı.
Altın fiyatları son birkaç gündür piyasalarda yatay seyrini koruyor. Altın fiyatlarını analiz eden ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın almak isteyenlere çok önemli tavsiyeler verdi.
Uzun vadede altının yükseleceği düşünülse de altının alınacağı seviye de oldukça önemli. Bu noktaya değinen Tunç Şatıroğlu 1890 seviyesine kadar yükselen ons altının yeniden düştüğünü gösterdi ve, "Yani artık burada biraz yükseldiğini görmeden almak bana mantıklı gelmiyor." diyerek altının asıl yükseleceği kritik zamanı açıkladı.
ALTINI OLAN BAYRAM EDECEK
Altın ve gümüş fiyatlarında Amerikan 10 yıllıkların takip edilmesi gerektiğini belirten uzman isim, "Amerikan 10 yıllıklarda da maalesef 4,34 zirvesi bugün geçiliyor. Bunlar biraz daha devam edecek diye endişe ediyordum, bakın aşırı alım bölgesine yeni girdi. Belki bir iki hafta falan bu devam edecek. 4 buçuğa falan da gelebilir o zaman." dedi.
Açıklamalarına devam eden Tunç Şatıroğlu, "O bittikten sonra Amerikan borsalarında düzeltmelerin biteceğini ve değerli metallerde de taban olma sürecinin tamamlanıp yükselişin başlayacağını düşüyorum." dedi.