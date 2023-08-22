Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altını olanların bayram edeceği tarihi açıkladı

ALTINI OLAN BAYRAM EDECEK

Altın ve gümüş fiyatlarında Amerikan 10 yıllıkların takip edilmesi gerektiğini belirten uzman isim, "Amerikan 10 yıllıklarda da maalesef 4,34 zirvesi bugün geçiliyor. Bunlar biraz daha devam edecek diye endişe ediyordum, bakın aşırı alım bölgesine yeni girdi. Belki bir iki hafta falan bu devam edecek. 4 buçuğa falan da gelebilir o zaman." dedi.