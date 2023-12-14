Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı: Erdoğan dayanamayacak, 'dur' diyecek

Barış Soydan Türkiye’de ekonominin daha fazla faiz artırımına dayanamayacağını ifade ederken Erdoğan’ın buna bir "dur" diyerek indirim isteyeceğini ve dolar kurunun yeni rekorlara gideceğini ifade etti. Soydan, kendi YouTube kanalında yaptığı analizde 2024 sonunda doların kaç TL olacağını tahmin etti.