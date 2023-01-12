Ekonomist Şeref Oğuz uyardı: Bankada parası olanlar dikkat
Merkez Bankası politika faizlerini yükseltecek mi? Ekonomist Şeref Oğuz'dan bankada parası olanları ilgilendiren bir açıklama geldi. Oğuz, faizleri önce mevduat sahiplerinin daha sonra Merkez Bankası'nın yükselteceğini açıkladı ve tarih verdi.
Ekonomim.com'dan ekonomist Şeref Oğuz, bankada parası olanları dikkat çeken sözlerle uyardı. "Mevduat faizi kaç olursa liranı bankaya yatırırsın?" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmeler yapan Oğuz'un yazısı şöyle:
Gündemimizde liralaşma eğilimi var. Politika faizi %9 ve enflasyon %64,27. Peki, yatırımcı cephesinden durum nedir? “Mevduat faizi kaç olursa liranızı bankaya yatırırsınız?” Bu soruyu sosyal medyada kullanıcılara sordum. Cevap; ağırlıklı olarak; “enflasyonun üzerinde bir getiri olursa…”
Haklı olarak ana beklenti; enflasyondan korunmak… Zira giyimden gıdaya, elektrikten doğalgaza bütün ürün ve hizmetlerin fiyatı artıyor. Faiz, geleceğe yönelik sözleşmedir ve geçmiş enflasyon baz alınmaz. Ancak gel gör ki ortada güvenilecek yönetim olmadığından bugünün enflasyonu baz alınıyor.
ENFLASYONDAN KAÇAN LİRA BORSA SIĞINMACISI
Arkasından enflasyon kovalayan lira tasarrufu; nereye aktıysa, orayı bir düzeye çıkardı ve işlevsiz kıldı. 2022’de altın; güldürmedi, kur sabit tutuldu, araba bitti, emlak uçtu gitti. Kripto paralar kötü sürpriz yaptı ve lira tasarrufu için borsa; “tek çıkar yol” haline geldi. 4 milyon kişi burada şansını deniyor.