Ekonomist Şeref Oğuz uyardı: Bankada parası olanlar dikkat

ENFLASYONDAN KAÇAN LİRA BORSA SIĞINMACISI

Arkasından enflasyon kovalayan lira tasarrufu; nereye aktıysa, orayı bir düzeye çıkardı ve işlevsiz kıldı. 2022’de altın; güldürmedi, kur sabit tutuldu, araba bitti, emlak uçtu gitti. Kripto paralar kötü sürpriz yaptı ve lira tasarrufu için borsa; “tek çıkar yol” haline geldi. 4 milyon kişi burada şansını deniyor.