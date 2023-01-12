Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz

Ekonomist Selçuk Geçer, BIST100 endeksinde yaşananlarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu; dolar/TL kuru da dahil olmak üzere öngörülerini paylaştı.

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Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz - Resim: 1

Dün günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksinde öğleden sonra düşüş hızlandı ve kayıplar yüzde 5'in üzerine çıktı. Endeks 4 bin 755 puana kadar geriledi. Bunun üzerine endekste devre kesici uygunladı.

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Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz - Resim: 2

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 seviyesinin destek, 5.050 ve 5.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz - Resim: 3

Ekonomist Selçuk Geçer, yaşananlar üzerine kişisel Twitter hesabında bazı mesajlar paylaştı:

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Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz - Resim: 4

- Buna düzeltme diyenlere... Evet düzeltme ama kimi?

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