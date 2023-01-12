Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz
Ekonomist Selçuk Geçer, BIST100 endeksinde yaşananlarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu; dolar/TL kuru da dahil olmak üzere öngörülerini paylaştı.
Dün günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksinde öğleden sonra düşüş hızlandı ve kayıplar yüzde 5'in üzerine çıktı. Endeks 4 bin 755 puana kadar geriledi. Bunun üzerine endekste devre kesici uygunladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 seviyesinin destek, 5.050 ve 5.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Ekonomist Selçuk Geçer, yaşananlar üzerine kişisel Twitter hesabında bazı mesajlar paylaştı:
- Buna düzeltme diyenlere... Evet düzeltme ama kimi?