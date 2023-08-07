Ekonomist Selçuk Geçer: Ne dediysek o
Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra göreve getirilen yeni ekonomi yönetimince atılan adımları değerlendirdi.
Ekonomist Selçuk Geçer, enflasyon verilerinin açıklanması sonrası Merkez Bankası ve dünyanın önde gelen uzmanları tarafından yapılan yorumları Samimi Haber'deki köşesine taşıdı:
"Değerlendirmelere baktığımda kendi kendime bir kez daha gururlandım. Çünkü bugüne kadar, ne söylediysek ete kemiğe bürünmüş. Boşa konuşmuyor olmak, mutlu ediyor insanı. Elbette en önemli değerlendirme Merkez Bankası tarafından gelendi. Oldukça somut, ayakları yere basan ve gelişmiş bir ülkenin Merkez Bankasına yakışacak şekilde gerçekçiydi.
MERKEZ NE DEDİ?
Gerek buradaki yazılarımda gerekse sosyal medya platformlarındaki videolarımda 'normalleşmeye' özellikle vurgu yaptığımı biliyorsunuz.
'GÖRDÜĞÜM KADARIYLA FARKINA VARMIŞLAR'
Normalleşmenin yolu ise gerçeklerle yüzleşmekten geçiyor. Gördüğüm kadarıyla ekonomi yönetimi ve kurumları da bu olmazsa olmazın farkına varmış durumda.