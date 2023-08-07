Ekonomist Selçuk Geçer: Ne dediysek o

"Değerlendirmelere baktığımda kendi kendime bir kez daha gururlandım. Çünkü bugüne kadar, ne söylediysek ete kemiğe bürünmüş. Boşa konuşmuyor olmak, mutlu ediyor insanı. Elbette en önemli değerlendirme Merkez Bankası tarafından gelendi. Oldukça somut, ayakları yere basan ve gelişmiş bir ülkenin Merkez Bankasına yakışacak şekilde gerçekçiydi.