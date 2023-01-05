Ekonomist Selçuk Geçer memur ve emekliye yapılacak ek zam oranını açıklayıp tarih verdi!: 'Yüzde 30 bir şey ifade etmez'

Dolayısı ile bu 30'luk zam oranını da değiştirmesi gerekiyor acilen. Değiştirir değiştirmez bilemiyorum bu günlerde. Bize yüzde 30 yaptık neyinize yetmiyor kardeşim diyebilirler. Ama normalde şu an itibarıyla normal enflasyon baz alındığında yüzde 45 oranında zam farkının hem memuru hem emekliye yapılması gerekiyor idi. Ve yapılmak zorunda. Çünkü zaten insanlar yüzde 30'luk fark ile yeterince fakirleştiriliyor" diye konuştu.