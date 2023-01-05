Ekonomist Selçuk Geçer memur ve emekliye yapılacak ek zam oranını açıklayıp tarih verdi!: 'Yüzde 30 bir şey ifade etmez'
Yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a çıkartılmasının bir şey ifade etmediğini belirten Selçuk Geçer "Nisanda seçim olacaksa mart ayı gibi belki de şubat ayı gibi yüzde 35, yüzde 40 belki de yüzde 50 gibi bir zam daha göreceğiz" dedi.
TELE1 canlı yayınına katılan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a çıkartılmasının bir şey ifade etmediğini belirten Selçuk Geçer şunları söyledi:
"TÜİK'in enflasyonu yüzde 64 olarak çıkartıldı. TÜİK'in gerçek enflasyonunun yüzde 64 olmadığını biz az çok biliyoruz. Bunu ispat etmek etme şansımız yok.
Öbür taraftan 1 ay içersinde yüzde 84'ten yüzde 64'e inen bir enflasyon oranı 20 puanlık bir farkı işaret ediyor. Normal koşullarda yüzde 84 enflasyon açıklanmış olsaydı zaten enflasyon farkı yüzde 35 olacaktı."
"İNSANLAR FAKİRLEŞTİRİLİYOR"
Geçer "Dolayısıyla yüzde 35'in üzerine bir de hayat pahalığının getirdiği o yükü azaltmak adına yeni bir ek zam yapılacaktı. Yüzde 45 oranında zam yapılması gerekiyordu memura, emekliye. Yani yüzde 30'luk zam da aslında yüzde 15'lik bir hayat gelir kaybını işaret ediyor bize şu an itibariyle.
Dolayısı ile bu 30'luk zam oranını da değiştirmesi gerekiyor acilen. Değiştirir değiştirmez bilemiyorum bu günlerde. Bize yüzde 30 yaptık neyinize yetmiyor kardeşim diyebilirler. Ama normalde şu an itibarıyla normal enflasyon baz alındığında yüzde 45 oranında zam farkının hem memuru hem emekliye yapılması gerekiyor idi. Ve yapılmak zorunda. Çünkü zaten insanlar yüzde 30'luk fark ile yeterince fakirleştiriliyor" diye konuştu.