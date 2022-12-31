Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı: Kimse bu rakamı beklemiyordu!
Dolar ve altın üzerindeki fiyat değişiklikleri günden güne değişiklik gösterirken Selçuk Geçer, dolar kurunun geleceği noktaya yönelik tahminlerde bulundu.
Ekonomist Geçer, dolar kurunun varacağı noktaya işaret ederken 2023 yılı için öyle bir tahmin yaptı ki ağızlar açık kaldı. Selçuk Geçer'in yeni yıl dolar yorumu...
"ENFLASYON TL DEĞER KAYBI FARKI 45 PUAN"
Yılbaşından bu zamana kadar yükselişi devam eden dolar kurunun yüzde 39 oranlarında seyir ederken Türkiye enflasyon oranı ise yüzde 84 olarak verilerde yerini aldı.
Enflasyon TL değer kaybında fark olduğunu belirten Geçer, farkın 45 puan olmasına dair yaptığı açıklamalarda bu farktan ötürü minimum dolar değeri 24 TL olarak altını çizdi.
2023 ENFLASYON TAHMİNİ
Uzman isim Geçer, mevcut kurun aslında güncel olarak 24 TL olması gerektiğine değinirken 2023 yılının ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamının yüzde 35 üzerinde olacağı tahmininde bulundu.