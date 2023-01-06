Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak'
Döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ederken, ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Geçer, doların zirve yapacağı tarihi vererek önemli açıklamalarda bulundu.
Yılbaşından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen dolar kuru yüzde 39 civarında seyrederken, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 84 olarak kaydedildi.
TL enflasyon düşüşünde fark olduğunu söyleyen Selçuk Geçer, aradaki farkın 45 puan olduğuna ve bu farktan dolayı minimum dolar değerinin 24 TL olduğuna dikkat çekti.
Son 1 hafta içerisinde asgari asgari ücretin açıklanması enflasyonun hafiflettiği söylentileri ortaya çıktı. Ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin 'enflasyon düşecek' iddiasına katılmayarak, enflasyonun 2023'ün ilk 3 ayında zirveye çıkacağını ve bu yükselişin de dolar kurunu etkileyeceğinin altını çizdi.
Geçer, konuyla ilgili açıklamasında, "Enflasyonun yüzde 30'a düşeceğini söylüyorlar ki bu tamamen bir aldatmaca. Asgari ücretin açlık sınırının yarısında kalması bekleniyor” diye konuştu.