Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak'

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ederken, ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Geçer, doların zirve yapacağı tarihi vererek önemli açıklamalarda bulundu.

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Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' - Resim: 1

Yılbaşından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen dolar kuru yüzde 39 civarında seyrederken, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 84 olarak kaydedildi. 

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Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' - Resim: 2

TL enflasyon düşüşünde fark olduğunu söyleyen Selçuk Geçer, aradaki farkın 45 puan olduğuna ve bu farktan dolayı minimum dolar değerinin 24 TL olduğuna dikkat çekti.

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Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' - Resim: 3

Son 1 hafta içerisinde asgari asgari ücretin açıklanması enflasyonun hafiflettiği söylentileri ortaya çıktı. Ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin 'enflasyon düşecek' iddiasına katılmayarak, enflasyonun 2023'ün ilk 3 ayında zirveye çıkacağını ve bu yükselişin de dolar kurunu etkileyeceğinin altını çizdi.

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Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' - Resim: 4

Geçer, konuyla ilgili açıklamasında, "Enflasyonun yüzde 30'a düşeceğini söylüyorlar ki bu tamamen bir aldatmaca. Asgari ücretin açlık sınırının yarısında kalması bekleniyor” diye konuştu. 

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