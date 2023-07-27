Ekonomist Şatıroğlu'ndan altın alacaklara acil çağrı: 'Bir saniye bile beklemeyin'
Altın alacaklara tavsiye veren ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu'dan önemli bilgiler geldi. Altının gramı 1701 TL'ye, onsu 1962 dolara yükselmişken Tunç Şatıroğlu hedefin 2050 seviyesi olduğunu belirtti.
Altın fiyatları son zamanlarda gündemdeki en kritik konulardan biri oldu. Doların yükselişiyle rekor kırmaya devam eden altın fiyatlarının gidişatı dört gözle takip ediliyor.
TCMB faiz kararının ardından gözler FED faiz kararı açıklandı. Yatırımcılar altın almak için FED faiz kararının açıklanması sonrası harekete geçti. Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise FED faiz kararı sonrası perşembe ve cuma günlerine dikkat çekti ve cebinde parası olanlara yol gösterdi.
Altın ne zaman alınır ve satılır? İşte Tunç Şatıroğlu'ndan altın tavsiyesi.
ALTIN ALACAKLAR ELİNİ ÇABUK TUTSUN
FED'in 25 baz faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydeden Tunç Şatıroğlu altının genel olarak zaten yükseleceğini kaydetti ve "Eğer düşerse farklı bir sebepten ötürü düşer" dedi.
"Altın borcunuz olmasın" diye uyarıda bulunan Tunç Şatıroğlu altın fiyatlarında FED öncesinde veya sonrasında dalgalanmalar olabileceğini kaydetti.