Ekonomist Remzi Özdemir Konut Almak İçin Doğru Zamanı Açıkladı
Ekonomist Remzi Özdemir, konut ve araç almak isteyenlerin doğru zamanını belirlemek üzere açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlar, konut ve araç fiyatlarını yükseltti. Türkiye'de barınma sorununun giderek büyüdüğü bir dönemde, vatandaşlar konut sahibi olmakta zorluk çekerken, Özdemir'den önemli bir uyarı geldi.
Remzi Özdemir, Türkiye'deki barınma krizine dikkat çekti. Gelir adaletsizliğinin konuta erişimi zorlaştırdığını belirten Özdemir, “Maaşlar fiyat artışlarının gerisinde kaldı ve alım gücü düştü. Türkiye’de gelir son 5 yılda yüzde 200 artarken, fiyatlar yüzde 500 arttı. Emekli bir öğretmen, geçmişte 300 bin TL tazminatla bir ev alabilirken, bugün 700 bin TL tazminat alarak sadece bir otelde 7 günlük tatil yapabiliyor” dedi.
Duvar'da yer alan habere göre, konut almak için doğru zamanın ne olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, “Gelir adaletsizliğinin devam ettiği bir ortamda, konuta erişim mümkün olmayacak. Bu durumun en az 7 yıl sürmesini bekliyorum; en iyimser tahminle 10 yıl sürecektir. Orta sınıfın konuta erişimi imkansız hale geldi. Bu erişilebilirlik sorunu, konut fiyatlarının reel olarak düşmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.
Cebinde parası olanlar için mevcut dönemin daha cazip olabileceğini belirten Özdemir, konut satışlarının düşmesi ve piyasanın daralması nedeniyle alıcıların pazarlık gücünün arttığını vurguladı. Ancak, yüksek faiz oranları nedeniyle konut alımının mantıklı olmadığını belirtti. Özdemir, “Yüzde 50 faiz oranı olan bir dönemde konut yatırımı yapmak mantıklı değil. Barınmak için konut alacaklar için bu dönem uygun olabilir, ancak yatırım amaçlı konut almak için geçerli değil” şeklinde konuştu.
Özdemir, nakit sahipleri için alternatif yatırım araçlarının mevcut olduğunu ve mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde daha cazip hale gelebileceğini belirterek, “Şu anda konut yatırımı cazip görünmüyor” dedi.