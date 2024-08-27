Ekonomist Remzi Özdemir Konut Almak İçin Doğru Zamanı Açıkladı

Cebinde parası olanlar için mevcut dönemin daha cazip olabileceğini belirten Özdemir, konut satışlarının düşmesi ve piyasanın daralması nedeniyle alıcıların pazarlık gücünün arttığını vurguladı. Ancak, yüksek faiz oranları nedeniyle konut alımının mantıklı olmadığını belirtti. Özdemir, “Yüzde 50 faiz oranı olan bir dönemde konut yatırımı yapmak mantıklı değil. Barınmak için konut alacaklar için bu dönem uygun olabilir, ancak yatırım amaçlı konut almak için geçerli değil” şeklinde konuştu.