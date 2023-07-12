Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: Bu rakamın aşağısı tehlikeli!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini ve Borsa İstanbul'u değerlendirdi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: Bu rakamın aşağısı tehlikeli! - Resim: 1

Ekonomist Evren Devrim Zelyut'un ABD enflasyon verilerine yönelik değerlendirmesi şöyle:

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Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: Bu rakamın aşağısı tehlikeli! - Resim: 2

Bugün piyasaların gözü saat 15.30'da Amerika'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak.

Burada manşet enflasyonun 4'ten 3.1'e, çekirdek enflasyonun da 5.3'ten 5'e düşmesini bekliyoruz.

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Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: Bu rakamın aşağısı tehlikeli! - Resim: 3

Eğer bu düşüşler yaşanırsa bu durum FED'in önümüzdeki dönemde daha agresif olmayacağını gösterir faiz artırımında.

Bu bakımdan piyasalara ve altına iyi gelir diye değerlendiriyoruz.

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Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: Bu rakamın aşağısı tehlikeli! - Resim: 4

Ama bir sürprizle enflasyon rakamlarının yukarıya doğru gelmesi de faiz artırımlarını çağrıştıracağı için piyasa adına bozucu bir etki yaratacaktır.

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