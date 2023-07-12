Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: Bu rakamın aşağısı tehlikeli!
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini ve Borsa İstanbul'u değerlendirdi.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut'un ABD enflasyon verilerine yönelik değerlendirmesi şöyle:
Bugün piyasaların gözü saat 15.30'da Amerika'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak.
Burada manşet enflasyonun 4'ten 3.1'e, çekirdek enflasyonun da 5.3'ten 5'e düşmesini bekliyoruz.
Eğer bu düşüşler yaşanırsa bu durum FED'in önümüzdeki dönemde daha agresif olmayacağını gösterir faiz artırımında.
Bu bakımdan piyasalara ve altına iyi gelir diye değerlendiriyoruz.
Ama bir sürprizle enflasyon rakamlarının yukarıya doğru gelmesi de faiz artırımlarını çağrıştıracağı için piyasa adına bozucu bir etki yaratacaktır.