Ekonomist Batuhan Tufaner; gram altın fiyatı tahmininde bulundu, rakam verdi: Ralli başlatabilir!
Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, 2023 yılına ilişkin gram altın fiyatı tahmininde bulundu. "Fed'in 2023 yılının ilk toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidilmesinin muhtemel olduğunu" belirten Tufaner, "altında bir ralli başlatabilir" dedi.
2023'ün ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak Fed faiz kararını açıklaması bekleniyor.
Konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler. Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen Fed, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya" dedi.
"FAİZ ORANLARININ ARTMA HIZININ AZALMASI BEKLENİYOR"
"Kasım ayı verilerine bakıldığında, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha düşük geldiği görüldü" diyen Tufaner, “Bu süreçte enflasyon kısmen de olsa kontrol altına alındığı için resesyon riski nedeniyle faiz oranlarının artma hızının azalması beklenebilir" ifadelerini kullandı.
"GRAM ALTIN BİN 400 TL'Yİ GÖREBİLİR"
FED’in, 2023 yılının ilk toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini muhtemel gören Tufaner, "Bu durum ons altın fiyatı üzerindeki baskıları hafifleterek fiyatları yukarıya doğru hareketlendirebilir. Özellikle ons altın fiyatının 2 bin 60 doların üzerine çıkması, altında bir ralli başlatabilir. 2023’de gram altının fiyatı bin 400 TL’yi görebilir" diye konuştu.