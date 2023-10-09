Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun
Ekonomist Barış Soydan, altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek "Altındaki düşüşün olağanüstü olduğunu" belirtti. Soydan, altın fiyatlarının yükselmesini beklediği tarih hakkında açıklamalarda bulundu.
Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatları, ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri yüksek tutma eğilimini artırırken, yüksek faiz oranları altın gibi değerli madenlerin fiyatlarını aşağı çekti.
ALTIN, 8 AYIN EN BÜYÜK KAYBINA YÖNELDİ
Söz konusu gelişmelerin etkisiyle, altın Şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken, ons altının fiyatı önceki dört işlem gününde analistlerin önemli bir teknik seviye olarak belirlediği 1870 dolar seviyesinin altına geriledi ve Cuma günü nispeten istikrarlı bir seyir izledi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Yaşanan gelişmeler sonucunda altının gram fiyatı bin 651 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı ise günü yüzde 0,4'lük bir artışla 1643 TL seviyesinden tamamlamıştı.
ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELİR Mİ?
Günboyu'nda yer alan habere göre "Altındaki düşüş olağanüstü. Neden düştü?" diyerek altın fiyatlarında yaşanan değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomist Barış Soydan, şunları söyledi:
"- FED'in uzun süre yüksek faiz mesajı.
- ABD tahvil faizindeki artış, doların yükselişi."
"Altın ne zaman yükselir?" sorusuna da yanıt veren Barış Soydan, "FED, faiz indirimi sinyali verdiğinde. İşler iyi giderse 2024'te. Ama petrolün etkisiyle enflasyon yükselirse kim bilir ne zaman..." ifadelerine kullandı.