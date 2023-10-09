Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun

ALTIN, 8 AYIN EN BÜYÜK KAYBINA YÖNELDİ

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle, altın Şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken, ons altının fiyatı önceki dört işlem gününde analistlerin önemli bir teknik seviye olarak belirlediği 1870 dolar seviyesinin altına geriledi ve Cuma günü nispeten istikrarlı bir seyir izledi.