Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun

Ekonomist Barış Soydan, altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek "Altındaki düşüşün olağanüstü olduğunu" belirtti. Soydan, altın fiyatlarının yükselmesini beklediği tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun - Resim: 1

Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatları, ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri yüksek tutma eğilimini artırırken, yüksek faiz oranları altın gibi değerli madenlerin fiyatlarını aşağı çekti.

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Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun - Resim: 2

ALTIN, 8 AYIN EN BÜYÜK KAYBINA YÖNELDİ

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle, altın Şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken, ons altının fiyatı önceki dört işlem gününde analistlerin önemli bir teknik seviye olarak belirlediği 1870 dolar seviyesinin altına geriledi ve Cuma günü nispeten istikrarlı bir seyir izledi.

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Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun - Resim: 3

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yaşanan gelişmeler sonucunda altının gram fiyatı bin 651 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı ise günü yüzde 0,4'lük bir artışla 1643 TL seviyesinden tamamlamıştı.

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Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun - Resim: 4

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Günboyu'nda yer alan habere göre "Altındaki düşüş olağanüstü. Neden düştü?" diyerek altın fiyatlarında yaşanan değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomist Barış Soydan, şunları söyledi:

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Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun - Resim: 5

"- FED'in uzun süre yüksek faiz mesajı.

- ABD tahvil faizindeki artış, doların yükselişi."

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Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun - Resim: 6

"Altın ne zaman yükselir?" sorusuna da yanıt veren Barış Soydan, "FED, faiz indirimi sinyali verdiğinde. İşler iyi giderse 2024'te. Ama petrolün etkisiyle enflasyon yükselirse kim bilir ne zaman..." ifadelerine kullandı.

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Ekonomist Barış Soydan, altının rekor kıracağı tarihi ilk kez açıkladı: Hazır olun - Resim: 7
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