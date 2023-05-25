Ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan'ın kazandığı senaryoyu değerlendirdi: 'Kışın 1970'lere döneriz'
Tüm gözler pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerine dönmüşken ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Yeşilada "Yaz rahat geçer ancak kışın 1970'lere döneceğiz" değerlendirmesini yaptı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı Mesele Ekonomi Youtube yayınında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna dair değerlendirmelerde bulundu.
Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda Türkiye’nin 1970’lere döneceğini ve büyük bir ekonomik krizin yaşanacağını söyledi ve “Erdoğan tekrar seçilirse ve akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye hızla Mısır gibi Pakistan gibi temerrüde koşuyor” dedi.
'BUGÜNLERE GERİ DÖNECEĞİZ'
Yeşilada’nın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
“Erdoğan seçimi tekrar kazanırsa iki seçenek var: Erdoğan tekrar seçilirse ve akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye hızla Mısır gibi Pakistan gibi temerrüde koşuyor. 1970’lere döneceğiz.
Benim babam TCMB Merkez Bankası Kambiyo bölümüne memur olarak girdi, müdür olarak da emekli oldu. O günleri çok iyi hatırlıyorum. İthalat izinleri var ilaç, yakıt gibi çok zorunlu mallar dışında ithalat giren dövize bağlıydı. Bazen yıllarca perma beklerdiniz.