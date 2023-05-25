Ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan'ın kazandığı senaryoyu değerlendirdi: 'Kışın 1970'lere döneriz'

Benim babam TCMB Merkez Bankası Kambiyo bölümüne memur olarak girdi, müdür olarak da emekli oldu. O günleri çok iyi hatırlıyorum. İthalat izinleri var ilaç, yakıt gibi çok zorunlu mallar dışında ithalat giren dövize bağlıydı. Bazen yıllarca perma beklerdiniz.