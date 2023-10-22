Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcılarına seslendi: Henüz erken
Ekonomist Atilla Yeşilada, İsrail - Filistin hattındaki çatışmaların artmasıyla birlikte yükselen altın fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Dünya ekonomisinde kriz beklentisinin günden güne artması sonucu çok sayıda yatırımcı yüzünü altına çevirirken, xauusd paritesi haftanın son işlem gününde 2000 dolar sınırı test ederek son ayların zirvesini yeniledi.
Her dönemin güvenli limanı olarak tanımlanan altın, Türkiye'de de vatandaşların değişmez tercihi konumunda.
Özellikle Türk lirasında son yıllarda yaşanan dalgalanma, para biriminin ani değer kaybedişi ve ülke içerisindeki enflasyonun zirveyi görmesi sonucunda birikimlerin büyük bir bölümü döviz ve emtia türünden muhafaza edilirken, en fazla rağbet gören yatırım aracı altın olmaya devam ediyor.
Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin ardından sert bir tırmanışa imza atan ons, ABD'deki yüksek faizleri rağmen yükselişine devam ediyor.
Dönem dönem teknik düzeltmeler nedeniyle aşağı yönlü hareket edilse de, jeopolitik risklerin artması ve dünyada yeni bir finansal kriz yaşanacağına yönelik korkuların çoğalması, yatırımcıları emtialara yöneltmiş durumda.
Türkiye ekonomisi ve para politikaları üzerine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Atilla Yeşilada, bu kez altın konusunda kritik açıklamalarda bulunurken, mevcut fiyatların artışlara rağmen hala 'uzun vadeli yatırımcı için' fırsat sunduğunu iddia etti.
Yeşilada, gelecek haftalarda yaşanacak olaylara yönelik detaylar paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Altında çok sert yükselişler olsa da, 2100-2200 dolarlık rallileri beklemek için henüz erken. Ancak tutunur buralarda ve bence şu anki fiyatlardan alım yapılabilir.
Hatta bahsettiğim Orta Doğu'daki soğuk barış hakim olursa 1900 altına yeniden inebilir. O zaman da önemli bir alım fırsatı vermiş olur ancak gelecek 10 yılda jeopolitik risklerin çok yüksek olacağını düşünürsek ve bugünleri arayacağımızı hesaba katarsak altın çok karlı bir yatırım olmaya devam edecek.
'KİMSE TUTAMAZ'
Orta Doğu'da yaşananların çevre ülkelere sıçraması, hele hele petrol üretim merkezlerini, Hürmüz Boğazı'nı içerecek bir gerginliğin meydana gelmesi halinde bırakın riskli yatırım araçlarını, Türkiye ekonomisi bile tedavi edilemeyecek yaralar alır.
Fed ve Avrupa Merkez Bankası artık faiz artırmaz ama piyasalarda hala gelecek yıl faiz indirimi olacak yönünde beklentiler var.
Bence Fed'in çok uzun süre piyasa beklentisi ne ise onun üzerinde faiz tutacağına hazır olmalıyız. Bütün bunları varlıklara dökmeye başlayalım.
Kaynak: Paraanaliz