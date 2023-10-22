Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcılarına seslendi: Henüz erken

Hatta bahsettiğim Orta Doğu'daki soğuk barış hakim olursa 1900 altına yeniden inebilir. O zaman da önemli bir alım fırsatı vermiş olur ancak gelecek 10 yılda jeopolitik risklerin çok yüksek olacağını düşünürsek ve bugünleri arayacağımızı hesaba katarsak altın çok karlı bir yatırım olmaya devam edecek.