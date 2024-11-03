Ekonomik Kriz Dünya Devini Vurdu: 7000 Kişi Birden İşten Çıkarılacak
Almanya'nın teknoloji devlerinden Bosch, otomotiv endüstrisindeki kriz ve ekonomik durgunluğun etkisiyle, 7000 çalışanı kapsayan işten çıkarma planlarını gündemine aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin 2024 yılına dair ekonomik hedeflerini tutturamayacağını belirten Bosch CEO'su Stefan Hartung, mali baskılar nedeniyle yeniden yapılandırma ihtiyacının doğduğunu açıkladı.
Bosch, 2023 yılında 92 milyar Euro gelir elde ederken, 2024'te bu rakamın altında kalınacağı tahmin ediliyor.
Otomotiv tedarik sektörü ve mobilite alanındaki ekonomik daralma, Bosch'u ciddi bir mali sıkıntıya sürüklüyor. Hartung, Almanya hükümetine seslenerek, “Sanayiyi destekleyecek adımları hızla atmalıyız, koalisyon çatışmaları buna engel olmamalı” dedi.
TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR GÜNDEMDE
Bosch, Almanya'daki çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini 40'tan 35'e düşürmeyi planlamış, bu karar mart ayında geniş çaplı protestolara yol açmıştı. İşten çıkarmaları en aza indirmeye çalışsa da şirket, otomotiv tedarik ve ev aletleri bölümlerinde tasarruf önlemleri kapsamında işten çıkarmalara devam etmeyi değerlendiriyor.