Ekonomik Kriz Dünya Devini Vurdu: 7000 Kişi Birden İşten Çıkarılacak

TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR GÜNDEMDE

Bosch, Almanya'daki çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini 40'tan 35'e düşürmeyi planlamış, bu karar mart ayında geniş çaplı protestolara yol açmıştı. İşten çıkarmaları en aza indirmeye çalışsa da şirket, otomotiv tedarik ve ev aletleri bölümlerinde tasarruf önlemleri kapsamında işten çıkarmalara devam etmeyi değerlendiriyor.