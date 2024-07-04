Ekonomik Kriz Derinleşti, Şirketlerin Konkordato Talebi Çığ Gibi Büyüdü!

Enflasyon ve kur krizi TL'nin negatif getirisine yol açarken, artan fiyatlar raflara erişimi imkansız kıldı.

Söz konusu gelişmeler sonrası aylık bazda konkordato başvuruları, son 3 ayda 100’ün üzerinde gelirken, bu yılın ilk yarısında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 2023’ün tamamını geride bıraktı.

BAKANLIK İLE TEMAS

Önde gelen iş dünyası örgütleri suistimallerin artmaması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Ankara’da Adalet Bakanlığı ve ekonomi yönetimi ile yoğun temas halinde.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan Ekonomi gazetesi için derlediği verilere göre, nisanda 105, mayısta 172 olan konkordato sayısı, haziranda 114 olarak gerçekleşti. Ancak haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili mahkemelerden alınan konkordato kararlarına hafif de olsa bir fren yaptırdı. Geçen ay konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 43 olurken, ret kararı verilen dosya sayısı da 42 olarak gerçekleşti. 4 firma için iflas kararı çıkarken, tasdik kararı verilen dosya sayısı da 3 oldu.

EN YÜKSEK RİSK TEKSTİL VE İNŞAAT ŞİRKETİNDE

Ocak-Haziran dönemine bakıldığında da, toplamda 605 adet konkordato geçici mühlet kararı verildiği görülüyor. Geçen yılın tamamında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısının 519 olduğu düşünüldüğünde, bu yıl başvuruların yoğunlaştığını söylemek yanlış olmaz. İlk 6 ayda konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 245 olurken, 275 dosya için de konkordatonun reddi kararı verildiği görülüyor. Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 48. İlk 6 ayda en fazla konkordato kararı alınan sektörler incelendiğinde ise, en yüksek riskin tekstil ve inşaat sektörlerinde olduğu görülüyor.

Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde toplam 48 konkordato kararı alınırken, inşaat sektörünün genelinde 44 konkordato kararı alınmış durumda. Hatırlanacağı üzere, konkordato düzenlemesinin yapılmasıyla beraber 2018’de 1384, 2019’da da 1387 konkordato başvurusu yapılmış, bu şirketlerden alacağı olan binlerce firma da çeşitli mağduriyetler yaşamıştı. Ardından konkordato başvuruları zorlaştırılmış ve şirketlerin kolay başvuru yapmasının önüne geçilmişti. Ancak son 2 yılda yaşanan finansman darboğazı ve işletme sermayesi yetersizliği birçok firmanın, yüksek maliyetine karşın, konkordatoyu yeniden masaya getirmesine yol açtı.

Kaynak: Gerçek Gündem