Ekonomide tedbirler açıklandı, hedefler kondu: Türkiye gri listeden çıkacak mı?

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz şubat ayında Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardığını bildirmişti.

FATF'in Şubat 2024 Genel Kurulu'nda yapılan açıklamayı değerlendiren Şimşek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor" demişti.

FATF, GÖRÜŞMELER YAPTI

FATF'in değerlendirmesi sonrası geçtiğimiz hafta Reuters'a konuşan iki kaynak, 2021 yılında Türkiye'yi gri listeye alan uluslararası suç izleme kuruluşu FATF'in bir ekibin, gelecek ay Türkiye'ye ilişkin merakla beklenen raporu öncesinde geçen hafta Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını söyledi.

Görüşmede, Türkiye'nin 2021'de notunun düşürülmesine neden olan kara para aklama endişelerinin önüne geçme konusunda kaydettiği ilerleme değerlendirildi.

Söz konusu kişi, ekibin raporunun FATF'in 28 Haziran'daki genel kurulunda alacağı kararın temelini oluşturacağını ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin özel inceleme altındaki gri ülkeler listesinden çıkacağının sinyalini verdiğini söyledi.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK MI?

Konuya ilişkin Gerçek Gündem'in ekonomi kurmaylarından edindiği bilgiye göre, haziran ayında gerçekleşecek genel kurul öncesi bütün kriterlerin karşılandığı ve Türkiye'nin gri listeden çıkacağı belirtildi.

BORSA VE TÜRK LİRASI ARTABİLİR

Ayrıca, bu tür bir not indirimi ülkelerin bankalar ve yatırımcılarla olan bağlarını zorlayabiliyor ve dolayısıyla haziran ayında yapılacak bir yükseltmenin başta Borsa olmak üzere Türk lirasını ve varlıklarını artırabileceği düşünülüyor.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerinde, taşıtlardan kamu binalarına, yatırım projelerinden diğer harcama türlerine kadar birçok alanda tedbirler açıklandı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak, kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem