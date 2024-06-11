Ekonomi tepetaklak oldu, ihtiyaç kredileri ödenemedi!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, nisan ayında bankalarca kullandırılan bireysel kredilerin dağılımı dikkate alındığında en yüksek ödenmeme oranı ihtiyaç kredilerinde görüldü. Verilere göre, yılın ilk 4 ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe geçen kişi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 arttı.

Ekonomi tepetaklak oldu, ihtiyaç kredileri ödenemedi!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Nisan 2024 verilerini açıkladı.

Verilere göre, yılın ilk 4 ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe geçen kişi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. Bu dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 428 bin 678'e yükseldi. Kredi kartı borcundan dolayı takibe alınan kişi sayısı Nisan ayında 124 bin 959 olarak gerçekleşti.

KREDİLER ÖDENEMEDİ

Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 32,5 artışla 354 bin 976'ya çıktı. Her iki borcundan dolayı yasal takibe alınan borçlu sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 42,5’lik artışla 602 bin 107 kişi oldu.

Ekonomi tepetaklak oldu, ihtiyaç kredileri ödenemedi! - Resim : 1

EN ÇOK ÖDENMEME İHTİYAÇ KREDİLERİNDE

Nisan ayında bankalarca kullandırılan bireysel kredilerin dağılımı dikkate alındığında en yüksek ödenmeme oranı ihtiyaç kredilerinde görüldü. Nisan ayında ihtiyaç kredilerinde tasfiye olacak krediler, brüt kredilerin yüzde 3,23’ünü oluşturdu. Söz konusu oran konut kredilerinde yüzde 0,1, otomobil kredilerinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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