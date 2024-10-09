Ekmek Zammı İçin Tarih Verildi! Fiyatlarda Ciddi Yükselme Var...
Vatandaşın en temel beslenme ürünlerinden biri olan ekmeğe zam gelip gelmeyeceği oldukça merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, ekmeğe zam gelecek mi?
Kaynak: AA
Gıda fiyatlarındaki sürekli artış, vatandaşların gündemindeki en önemli konulardan biri olmayı sürdürürken farklı ürünlere yapılan zamlar konuşulmaya devam ediyor.
Özellikle son günlerde farklı farklı illerden fiyat güncellemesi gelmeye devam ederken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
'EKMEK FİYATINDA YÜKSELME KAÇINILMAZ'
Ekmek fiyatlarındaki olası bir artışın sinyalini veren Balcı şu ifadelere yer verdi:
"Halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda son 1 aydır bizim ekmekteki temel hammaddemiz olan un fiyatlarının yüzde 30 artması, yani 630 TL bandından yaklaşık 800 bandına çıkması ve diğer girdilerimize gelen farklardan dolayı üretici olan fırın esnafımızı ciddi anlamda zora sokmaktadır. Bu artışlar ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kılmaktadır."