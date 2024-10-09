Ekmek Zammı İçin Tarih Verildi! Fiyatlarda Ciddi Yükselme Var...

'EKMEK FİYATINDA YÜKSELME KAÇINILMAZ'

Ekmek fiyatlarındaki olası bir artışın sinyalini veren Balcı şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda son 1 aydır bizim ekmekteki temel hammaddemiz olan un fiyatlarının yüzde 30 artması, yani 630 TL bandından yaklaşık 800 bandına çıkması ve diğer girdilerimize gelen farklardan dolayı üretici olan fırın esnafımızı ciddi anlamda zora sokmaktadır. Bu artışlar ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kılmaktadır."