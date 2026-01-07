Ekmek ve Simit Fiyatlarına Fren! Bakanlık Onayı Artık Zorunlu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esnaf ve sanatkarların uyguladığı mal ve hizmet fiyat tarifelerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte fiyat tarifelerinde maliyet hesabı zorunlu hale getirilirken, ekmek ve simit tarifeleri için Ticaret Bakanlığının onayı şart koşuldu. Uzlaşma süreçlerinde ise Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedefleri dikkate alınacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun hazırladığı düzenlemeyle, esnaf ve sanatkârların ürettiği mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ilişkin usuller yeniden belirlendi. Buna göre tarifeler önce ilgili odalar tarafından hazırlanacak ve birlik yönetim kurulunun onayına sunulacak. Yeni tarife taleplerinde ayrıntılı maliyet hesabının yer alması zorunlu olacak; bu hesabı içermeyen başvurular kabul edilmeyecek.

Birlik tarafından onaylanan fiyat tarifeleri, belediye ve mülki idarelere bildirildikten sonra yürürlüğe girecek. Tebliğin ardından 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna başvuru yapılmazsa mevcut tarife yenisiyle değiştirilecek.

EKMEK VE SİMİT TARİFELERİNE BAKANLIK ONAYI ŞART

Yeni düzenlemeye göre ekmek ve simit fiyatlarına ilişkin tarifeler, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasının ardından yürürlüğe girecek. Bakanlığın onay verdiği tarifelere karşı uzlaşma komisyonuna itiraz edilemeyecek. Olumsuz görüş bildirilmesi durumunda ise tarife talebi doğrudan uzlaşma komisyonunda değerlendirilecek.

UZLAŞMA KOMİSYONU KARAR VERECEK

Mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak uzlaşma komisyonu; ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf odaları temsilcilerinden oluşacak. Komisyon, tarife talebine ilişkin nihai kararı verecek.

Komisyon, değerlendirmelerini yaparken bölgenin sosyoekonomik koşullarını, maliyet unsurlarını, kâr oranlarını ve OVP’de yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alacak. Komisyonun uygun bulmadığı tarifeler yürürlüğe girmeyecek, mevcut tarifeler uygulanmaya devam edecek.

