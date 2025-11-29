Ekmek, Simit ve Takside Enflasyon Modeli! Fiyat Tarifeleri Baştan Yazılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekmek, simit, taksi ve servis ücretleri gibi milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren fiyat tarifelerinde yeni bir sistem devreye giriyor. AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu düzenleme ile esnaf ve sanatkarların uyguladığı fiyatlar yeni kriterlere göre şekillenecek. Maliyet hesabı, makul kar payı ve Orta Vadeli Program’da açıklanan enflasyon hedefleri belirleyici olacak.

TARİFE SİSTEMİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Yeni sistemde tarifeler önce esnaf odaları tarafından hazırlanacak. Ardından odaların bağlı bulunduğu birlik yönetim kurullarının onayına sunulacak. Birlik, 30 gün içinde tarifeyi kabul edecek veya reddedecek. Bu süre içinde itiraz olmazsa tarife 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

BELEDİYELERİN VE KURUMLARIN İTİRAZINA KOMİSYON BAKACAK

Belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından itiraz edilen tarifelerde ise uzlaşma süreci devreye girecek. Ticaret Bakanlığı’nın görüşüne tabi olan fiyatlarda bakanlık olumsuz görüş bildirirse, dosya uzlaşma komisyonuna taşınacak.

Komisyon; mülki idare amirinin başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcilerinden oluşacak. Komisyon, oy çokluğu ile karar verecek. Hangi kurumların komisyona katılacağı ise tarifenin konusuna göre belirlenecek.

MALİYET VE OVP ENFLASYONU HESAPTA OLACAK

Tarifeler değerlendirilirken maliyetler, ortalama kâr marjı ve OVP’de yer alan enflasyon tahminleri dikkate alınacak. Böylece yereldeki ekonomik koşullara uygun fiyat oluşumu amaçlanacak. Nihai karardan sonra tarife resmen yürürlüğe girecek.

Düzenleme gerekçesinde, fiyat artışlarına yönelik tartışmaların azaltılması ve piyasada dengenin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca komisyon sürecine ilişkin tüm detayların Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle netleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi