Ekmek, Simit ve Takside Enflasyon Modeli! Fiyat Tarifeleri Baştan Yazılacak

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu teklif ile esnaf fiyat tarifeleri artık maliyet, kar oranı ve OVP’deki enflasyon tahminleri temel alınarak belirlenecek. Ekmekten taksiye kadar tüm tarifelerde uzlaşma komisyonu devreye girecek.

Son Güncelleme:
Ekmek, Simit ve Takside Enflasyon Modeli! Fiyat Tarifeleri Baştan Yazılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekmek, simit, taksi ve servis ücretleri gibi milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren fiyat tarifelerinde yeni bir sistem devreye giriyor. AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu düzenleme ile esnaf ve sanatkarların uyguladığı fiyatlar yeni kriterlere göre şekillenecek. Maliyet hesabı, makul kar payı ve Orta Vadeli Program’da açıklanan enflasyon hedefleri belirleyici olacak.

TARİFE SİSTEMİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Yeni sistemde tarifeler önce esnaf odaları tarafından hazırlanacak. Ardından odaların bağlı bulunduğu birlik yönetim kurullarının onayına sunulacak. Birlik, 30 gün içinde tarifeyi kabul edecek veya reddedecek. Bu süre içinde itiraz olmazsa tarife 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

BELEDİYELERİN VE KURUMLARIN İTİRAZINA KOMİSYON BAKACAK

Belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından itiraz edilen tarifelerde ise uzlaşma süreci devreye girecek. Ticaret Bakanlığı’nın görüşüne tabi olan fiyatlarda bakanlık olumsuz görüş bildirirse, dosya uzlaşma komisyonuna taşınacak.

Komisyon; mülki idare amirinin başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcilerinden oluşacak. Komisyon, oy çokluğu ile karar verecek. Hangi kurumların komisyona katılacağı ise tarifenin konusuna göre belirlenecek.

MALİYET VE OVP ENFLASYONU HESAPTA OLACAK

Tarifeler değerlendirilirken maliyetler, ortalama kâr marjı ve OVP’de yer alan enflasyon tahminleri dikkate alınacak. Böylece yereldeki ekonomik koşullara uygun fiyat oluşumu amaçlanacak. Nihai karardan sonra tarife resmen yürürlüğe girecek.

Düzenleme gerekçesinde, fiyat artışlarına yönelik tartışmaların azaltılması ve piyasada dengenin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca komisyon sürecine ilişkin tüm detayların Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle netleştirileceği belirtildi.

2026 Asgari Ücrette Kritik Hafta! Zam Pazarlığı Başlıyor! İşte Masaya Gelecek 3 Farklı Rakam2026 Asgari Ücrette Kritik Hafta! Zam Pazarlığı Başlıyor! İşte Masaya Gelecek 3 Farklı RakamEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Taksi Ekmek
Son Güncelleme:
300 Bin Restoran Online Platformlara Karşı Ayaklandı! Komisyon Savaşı Büyüyor! Yüzde 20 İndirim Başlıyor 300 Bin Restoran Online Platformlara Karşı Ayaklandı! Yüzde 20 İndirim Başlıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
2026 Asgari Ücrette Kritik Hafta! Zam Pazarlığı Başlıyor! İşte Masaya Gelecek 3 Farklı Rakam 2026 Asgari Ücrette Kritik Hafta! Zam Pazarlığı Başlıyor! İşte Masaya Gelecek 3 Farklı Rakam
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Pandemi Alarmı! Uzmanlardan 'Kovid'den Daha Ölümcül Olabilir' Uyarısı Uzmanlardan 'Kovid'den Daha Ölümcül Olabilir' Uyarısı
Şanlıurfa’da Aile Tartışması Kanlı Bitti! 2 Ölü, 2 Yaralı Şanlıurfa’da Aile Tartışması Kanlı Bitti! 2 Ölü, 2 Yaralı
Terörsüz Türkiye’den Sonraki Hedef: Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi! Yeni Anayasa Sürecinde Kritik Adım Terörsüz Türkiye’den Sonraki Hedef: Yeni Anayasa Sürecinde Kritik Adım
2026 Asgari Ücrette Kritik Hafta! Zam Pazarlığı Başlıyor! İşte Masaya Gelecek 3 Farklı Rakam 2026 Asgari Ücrette Kritik Hafta! Zam Pazarlığı Başlıyor! İşte Masaya Gelecek 3 Farklı Rakam
Ekmek, Simit ve Takside Enflasyon Modeli! Fiyat Tarifeleri Baştan Yazılacak Ekmek, Simit ve Takside Enflasyon Modeli! Fiyat Tarifeleri Baştan Yazılacak