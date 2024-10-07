Ekmeğe Zam Yapan Fırıncıya Gözdağı! 5 TL Fazla Para Kazanıyım Derken 1 Milyon Liradan Olacaklar! Ekmek Fiyatları İçin Çok Net Açıklama

Fırıncı dernekleri ekmek fiyatları için artan maliyetleri gerekçe göstererek zam talep ediyor. Bir ayda yüzde 25 zamlanan un fiyatlarını işaret eden fırıncılar ortalama olarak 200 gramı 10 TL’ye satılan ekmek fiyatlarının 12,5 ila 15 TL olmasını istiyor.

Bu açıklamaları fırsat bilen bazı fırıncılar fiyatları resmi bir açıklama olmadan artırırken Ticaret Bakanlığı, son günlerde artan ekmek fiyatlarına yönelik spekülasyonlar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, ekmeğin temel bir gıda maddesi olduğu vurgulanarak, spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun refahını olumsuz etkilediği belirtildi.

EKMEĞE ZAM YAPANA PARA CEZASI

Ekmek fiyatlarının Ticaret ve Esnaf Odaları tarafından belirlenen azami tarifelere göre düzenlendiği ifade edilirken, bu tarifeleri aşan fiyatlandırmaların denetim altına alındığı vurgulandı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde yapılan denetimlerde, haksız fiyat artışlarına yol açan işletmelere 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezaları kesildiği açıklandı.

Kaynak: AA