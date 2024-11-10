Ekimde En Çok Satılan Araçları Belli Oldu: Zirvedeki Marka Değişmedi

VOLKSWAGEN, ZİRVEYİ BIRAKMADI

Ekim ayında çevrim içi pazarda en fazla satılan marka, 23 bin 259 adetle Volkswagen oldu. Volkswagen, 2024 yılı boyunca yalnızca ocak ayında bu konumunu kaybetmişti. Volkswagen’i, 22 bin 275 satışla Renault, 22 bin 215 ile Fiat takip etti. Ford, 16 bin 409 satışla dördüncü, BMW ise 11 bin 187 satışla beşinci sırada yer aldı. Opel, Peugeot, Mercedes-Benz, Hyundai ve Audi de ilk 10 markada kendilerine yer buldu. Ekim ayında yapılan ikinci el araç satışlarının yüzde 75’i bu 10 markaya ait oldu.