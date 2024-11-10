Ekimde En Çok Satılan Araçları Belli Oldu: Zirvedeki Marka Değişmedi
Ekim ayında Türkiye'nin ikinci el çevrim içi otomobil pazarında zirvede değişen bir şey olmadı. Volkswagen, bir kez daha en çok tercih edilen marka oldu. Model bazında ise binek araçlarda Fiat Egea, hafif ticari araçlarda ise Fiat Doblo ön plana çıktı.
Kaynak: AA
Indicata'nın hazırladığı rapora göre, ekim ayında Türkiye'deki çevrim içi platformlarda toplam 441 bin 572 kurumsal ilan yayımlandı. Bu ilan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, eylül ayına kıyasla ise yüzde 24 artış gösterdi. Yayımlanan ilanların yüzde 42’sini oluşturan 186 bin 583 aracın satışı gerçekleşti. Satışlar, eylül ayına göre yüzde 7, geçen yılın ekim ayına göre ise yüzde 39 oranında arttı.
VOLKSWAGEN, ZİRVEYİ BIRAKMADI
Ekim ayında çevrim içi pazarda en fazla satılan marka, 23 bin 259 adetle Volkswagen oldu. Volkswagen, 2024 yılı boyunca yalnızca ocak ayında bu konumunu kaybetmişti. Volkswagen’i, 22 bin 275 satışla Renault, 22 bin 215 ile Fiat takip etti. Ford, 16 bin 409 satışla dördüncü, BMW ise 11 bin 187 satışla beşinci sırada yer aldı. Opel, Peugeot, Mercedes-Benz, Hyundai ve Audi de ilk 10 markada kendilerine yer buldu. Ekim ayında yapılan ikinci el araç satışlarının yüzde 75’i bu 10 markaya ait oldu.
BİNEK ARAÇTA FİAT EGEA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Ekim ayında Türkiye’de 154 bin 697 binek otomobil satıldı. En fazla tercih edilen model, 8 bin 651 satışla Fiat Egea oldu. Egea, yıl başından bu yana liderliğini sürdürerek, en çok tercih edilen binek araç modeli olmayı başardı. Egea'nın ardından Volkswagen Passat 6 bin 948 satışla ikinci, Renault Clio ise 6 bin 929 satışla üçüncü sırada yer aldı. Renault Megane 6 bin 828 satışla dördüncü, Toyota Corolla, Ford Focus ve Opel Astra da sırasıyla tercih edilen modeller arasında yer aldı. BMW 3 Serisi, BMW 5 Serisi ve Volkswagen Polo ise ilk 10'a girmeyi başardı. İlk 10 model, toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.
HAFİF TİCARİ ARAÇTA FİAT DOBLO ÖNE ÇIKTI
Hafif ticari araç pazarında geçen ay 31 bin 886 satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 411 satışla yine en çok tercih edilen model oldu. Doblo’yu 4 bin 73 satışla Ford Tourneo Courier ve 4 bin 33 satışla Fiat Fiorino takip etti. Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter, Ford Transit gibi modeller de listenin üst sıralarında yer aldı. İlk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 72’sini oluşturdu.
DİJİTAL ORTAMDA BÜYÜK ARTIŞ
İkinci el araç ticaretini dijital ortamda analiz eden Indicata, Türkiye'nin ikinci el çevrim içi pazarını her gün tarayarak 450 binden fazla veri analiz ediyor. Veriler, Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme platformlarının yanı sıra Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurumsal ikinci el araç satış sitelerinden toplanıyor. Bireysel araç ilanları bu analizlere dahil edilmiyor ve ilanların geri çekilmesi de takip ediliyor.
Ekim ayında çevrim içi ikinci el araç pazarında önemli bir artış yaşandığı belirtilirken, Volkswagen, Fiat ve Renault gibi markaların satışları ile öne çıkmaya devam ettiği ifade ediliyor.